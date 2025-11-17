Llevan al Reclusorio Norte a 7 detenidos en la marcha de la Generación Z

Marcha Generación Z (Iván Guevara Ramírez)

Siete personas presuntamente involucradas en actos violentos durante la marcha “Generación Z”, el pasado 15 de noviembre, fueron trasladados el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para continuar su proceso penal.

Tres fueron imputados por tentativa de homicidio en la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc - 2 y posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron un fuerte dispositivo de seguridad para llevar a bordo de una furgoneta color negra a los siete detenidos para recluirlos y posteriormente, que enfrenten su audiencia inicial el próximo 18 de noviembre.

A otros cinco detenidos, que aún no se procesa su traslado, fueron imputados por resistencia de particulares, en tanto que dos personas más por lesiones y robo y cinco más por lesiones.

En la madrugada del lunes, otro paquete de tres personas fueron llevadas al penal.

Algunos de los imputados son:

Luis Fernando “N”, de 18 años

Alberto “N”, de 26 años

Fernando “N”, de 24 años

Federico “N”, de 65 años

José Enrique “N”

Sergio Eduardo “N”

José Luis “N”

Bryan Alexis “N”

David “N”

Estas personas fueron acusadas por las autoridades de aparentemente haber golpeado a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la manifestación, con machetes, objetos punzocortantes, armas blancas y coladeras.

Previo a su traslado al penal en la alcaldía Gustavo A. Madero, los familiares de los detenidos se manifestaron al exterior de la Fiscalía de Cuauhtémoc, donde reprocharon que los policías fueron quienes agredieron a los protestantes y, señalaron, la detención fue ilegal.

Además, exigían justicia y mayor información del estado de salud y estatus jurídico de los imputados, por lo que intentaron detener el paso de vehículo, entre empujones y gritos en contra de las autoridades.

Una mujer, familiar de uno de los detenidos, bloqueó el paso de la unidad. Entre llanto y súplicas, los agentes la retiraron del suelo y el convoy siguió su camino hacia el Reclusorio.

19 detenidos en marcha de la Generación Z

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la marcha de la Generación Z dejó un saldo de 19 personas detenidas --- una de ellas menor de edad --- que aparentemente participaron en actos violentos.

De los detenidos, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por ser detenidas en flagrancia. Ese día se retuvo a 18 adultos y a un adolescente por su participación en diversas faltas y otras 10 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico.

60 oficiales resultaron con heridas menores, 40 fueron trasladados a un hospital, 36 de ellos por contusiones.