Los Bunkers y La Arrolladora gratis en la Feria de la Piñata 2025: sede, fechas y todo lo que necesitas saber

Los Bunkers y La Arrolladora en la FEPA 2025 Horarios y fechas de los conciertos gratuitos de la Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025

El color llena las calles del municipio de Acolman, en el Estado de México, con la edición 40 de la Feria Internacional de la Piñata 2025, que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre.

Este año, los países invitados serán Costa de Marfil y República Dominicana, mientras Nuevo León será el estado invitado a esta celebración, organizada por el comité organizador encabezado por Osvaldo Cortés Contreras, la Secretaría de Cultura y Turismo, el Gobierno de Acolman, entre otras dependencias de fomento a la cultura.

En la 40° edición de la Feria de la Piñata habrá eventos culturales, conciertos gratis, baile, danza y el concurso de anual de piñatas. Te dejamos todos los detalles.

Los Bunkers y La Arrolladora en la Feria de la Piñata 2025: horarios y fechas

Este año, la 40° Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025 se engalana con la presencia de artistas de talla internacional como Los Bunkers, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, La Castañeda y Danny Daniel, por lo que podrás disfrutar de manera gratuita todos estos conciertos que se llevarán a cabo del 4 al 7 de diciembre.

Una gran expectación ha causado el anuncio de la participación de Los Bunkers, quienes estarán como parte de la cartelera de artistas estelares. Por lo que aquí te compartimos cuándo estará sonando Llueve sobre la ciudad y el final de nuestra historia, en la FEPA 2025.

De acuerdo con la cartelera de conciertos emitida por la página oficial del festival en Facebook, la banda de rock chilena tendrá su presentación en el escenario principal este 6 de diciembre, en la plaza municipal de Acolman, Estado de México.

Por su parte, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho será la agrupación encargada de darle el cierre con broche de oro a este festival lleno de tradiciones y color, el 7 de diciembre.

Aún no se han publicado horarios exactos por los organizadores, pero medios como El Financiero apuntan a que los conciertos podrían iniciar a las 9:00 p.m.

Danny Daniel y La Castañeda formaran parte de los conciertos gratuitos que ofrece la Feria de la Piñata Acolman 2025.

Acolman recibe esta edición con artistas de talla internacional, conciertos gratis, el concurso anual de piñatas, danza tradicional y una infinidad de posibilidades gastronómicas, así como el intercambio cultural con los países invitados.

Danny Daniel será el encargado de abrir la edición de este año, que dará inicio este 4 de diciembre. Seguido de la legendaria banda de rock en español La Castañeda, en el escenario estelar del festival, el 5 de diciembre.

Edición 40 del Concurso de Piñatas en la FEPA 2025

Se lanzó la convocatoria para participar en el 40° Concurso de Piñatas Tradicionales, una de las actividades más representativas del festival.

En este concurso se invita a los participantes a compartir su creatividad, en una dinámica que busca celebrar el color de las piñatas como una de las tradiciones más milenarias y ricas de los acolmenses y de México, esto como inicio de las fechas decembrinas.

Aquí te dejamos las bases del concurso, dónde habrá una gran cantidad de premios:

El arte y el folclor florecen en Acolman: danza, música y gastronomía

Además de los artistas estelares, la calidad de los artistas nacionales brillará en los diferentes escenarios del FEPA 2025. En esta edición podrás disfrutar de la presentación del Ballet Folklórico Cuatro Pétalos, que llenará de fuerza y tradición el Foro Cultural, contagiando con su danza la esencia, el color y el orgullo de las raíces mexicanas.

De igual forma, la extraordinaria presentación del Ballet Folklórico Juvenil Xochiquetzal en el Foro Cultural formará parte de la gama de actividades culturales que este festival ofrece a las familias acolmenses y al público en general.