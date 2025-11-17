PAN CDMX pide a Brugada rendir cuentas sobre excesos de policías en marcha 15N

Marcha 15 noviembre (Iván Guevara)

El PAN CDMX lamentó la arbitrariedad y uso de fuerza excesiva en contra de jóvenes durante la marcha de la Generación Z, la cual tuvo lugar el sábado 15 de noviembre en primer cuadro de la capital, cuya demanda principal era seguridad y alto a la violencia.

Los panistas criticaron que en Morena están muy “valientitos” frente a las voces críticas y actos democráticos, pero cobardes cuando se trata de combatir al crimen en el país.

Luisa Gutiérrez Ureña, líder de panistas en la Ciudad de México, indicó que mientras el Gobierno presume policías lesionados y celebra que haya jóvenes detenidos, “calla sobre la brutal represión contra quienes solo ejercían su derecho a protestar, el Gobierno no estuvo a la altura de escuchar”, sostuvo.

Precisó que el PAN estará atento a defender siempre los derechos legítimos de los jóvenes y todos quienes se sienten lastimados por la violencia en el país. Y señaló que la secretaria de Seguridad Ciudadana local tiene que rendir cuentas por los abusos y excesos.

“Hay jóvenes gravemente heridos y el uso desmedido de la fuerza está documentado en video”.

La panista agregó que la Ciudad de México no es de derechos ni libertades como lo ha presumido la 4T.

El diputado local, Raúl Torres lamentó que el Gobierno minimice a los jóvenes desde la mañanera e intente desprestigiar los movimientos sociales y juveniles que no coinciden con el populismo de la 4T.

Deben distinguir entre buenos y malos

Jorge Triana, vocero del CEN PAN, dijo que el gobierno federal y el local, deben entender a distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos.

“La crítica es buena y las voces nuevas, junto con la libertad deben empoderarse, hay muchos mexicanos buenos y no hay que recriminarlos”.

La diputada local Laura Álvarez comentó que la jefa de gobierno, Clara Brugada, también debe aclarar porque giró instrucciones para los excesos y abusos; lamentó que no haya respeto a las ideas de las personas, además de que se tenga una clara actitud represora en la capital.