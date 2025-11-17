Reporte de carreteras bloqueadas hoy lunes 17 de noviembre

Autopistas bloqueadas Este fin de megapuente marca el retorno de familias vacacionistas a sus hogares, entérate de los bloqueos y accidentes para tomar precauciones. (Especial)

Las pequeñas vacaciones aprovechadas en el megapuente están llegando a su fin, lo que podría complicar la circulación vehicular en las principales carreteras del país.

En caso de que seas una de las personas que salió y este lunes 17 de noviembre de 2025 te encuentras volviendo a tu destino, es importante mantenerte al tanto de los bloqueos, cierres parciales y accidentes en las carreteras y/o autopistas transitadas.

¿Cuáles son las autopistas y carreteras cerradas hoy lunes 17 de noviembre?

La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informan en tiempo real la situación de las carreteras y autopistas de México.

Aquí, te compartimos el reporte de este lunes 17 de noviembre hasta ahora, de modo que puedes estar informado, informada, y tomar las precauciones necesarias.

Carreteras y autopistas bloqueadas hoy lunes 17 de noviembre

De acuerdo con el reporte vehicular de CAPUFE en su cuenta oficial X, la circulación en la Autopista Durango-Mazatlán está bloqueada en ambos sentidos por atención de accidente.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Durango - Mazatlán, km 31. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) November 17, 2025

El cierre de la circulación se anunció a las 7:58 AM y se mantiene de esta forma, ya que las autoridades realizan maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

También, se ha anunciado el cierre completo de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla en ambos sentidos por atención de accidente; el reporte fue realizado a las 8:48 AM a través de la cuenta oficial de CAPUFE.

Las autoridades realizan el retiro de unidades siniestradas a la altura del kilómetro 71 de dicha autopista.

Cierres parciales en carreteras y autopistas hoy lunes 17 de noviembre

A través de sus redes sociales, CAPUFE ha reportado en tiempo real los siguientes cierres parciales:

7:16 AM. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). 7:29 AM. Autopista Tehuacán-Oaxaca . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y choque contra barra metálica).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y choque contra barra metálica). 7:48 AM. Autopista México-Querétaro . Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Dirección CDMX .

. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). . 8:37 AM. Autopista México-Cuernavaca. Reducción de carriles, dirección CDMX, por atención de accidente (choque contra muro central).

¿Qué sucede en la autopista Cuernavaca-Acapulco?

De acuerdo con el reporte de CAPUFE, no hay existencia de algún accidente o bloqueo en la autopista Cuernavaca-Acapulco; sin embargo, han informado carga vehicular con dirección a Cuernavaca, a la altura de Plaza de Cobro Palo Blanco.

Este lunes 17 de noviembre marcará el regreso de muchas familias que aprovecharon el megapuente para vacacionar, por lo que es recomendable mantenerse al tanto del estado de carreteras y autopistas para un retorno seguro a sus destinos.