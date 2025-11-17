Se registra accidente de tractocamión en el kilómetro 36 de la autopista Naucalpan-Toluca, en Huixquilucan

Accidente en la autopista Naucalpan–Toluca (@factormx_)

Alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, la circulación fue interrumpida en la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 36, en el municipio de Huixquilucan, debido a que se registró la volcadura de un tractocamión que transportaba rollos de tela.

Según los primeros reportes, el vehículo circulaba a exceso de velocidad por lo que el conductor, quien resultó ileso, perdió el control y se impactó contra el muro de contención, lo que provocó un incendio en la unidad.

El operador fue valorado por servicios de emergencia y será puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Para retirar el tractocamión del lugar del incidente, se trasladaron a la zona, retroexcavadoras, grúas de plataforma y equipos de rescate. Afortunadamente, no se reportan heridos.