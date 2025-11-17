Metrópoli

La circulación en la autopista fue cerrada hasta que el vehiculo accidentado sea retirado de la zona

Se registra accidente de tractocamión en el kilómetro 36 de la autopista Naucalpan-Toluca, en Huixquilucan

Por Jesús Sánchez
Accidente en la autopista Naucalpan–Toluca (@factormx_)

Alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, la circulación fue interrumpida en la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 36, en el municipio de Huixquilucan, debido a que se registró la volcadura de un tractocamión que transportaba rollos de tela.

Según los primeros reportes, el vehículo circulaba a exceso de velocidad por lo que el conductor, quien resultó ileso, perdió el control y se impactó contra el muro de contención, lo que provocó un incendio en la unidad.

El operador fue valorado por servicios de emergencia y será puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Para retirar el tractocamión del lugar del incidente, se trasladaron a la zona, retroexcavadoras, grúas de plataforma y equipos de rescate. Afortunadamente, no se reportan heridos.

