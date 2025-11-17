Trabajos del tren “El Insurgente” México-Toluca se encuentran en su fase final

Tren “El Insurgente” México-Toluca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que los trabajos para concluir los 57.7 kilómetros del Tren “El Insurgente” México-Toluca han entrado en su fase final; el trayecto abarcará desde Zinacantepec, en el Estado de México al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

La última etapa en la construcción del tren abarcará la instalación de los sistemas electromecánicos como cableado de media y baja tensión y sistemas de señalización y de telecomunicaciones; además, se realizan pruebas de seguridad previo a su apertura total.

Este tren conecta al poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México, circulará a través de una doble vía electrificada a velocidades de entre 90 a 160 kilómetros por hora; se estima que transportará de manera rápida, cómoda y segura a 140 mil pasajeros diarios, a través de 20 unidades cada una con capacidad para 719 usuarios.

En un recorrido menor a los 60 minutos, el Tren Interurbano tendrá un recorrido por siete estaciones: dos terminales y cinco intermedias. Estás son:

● Observatorio

● Vasco de Quiroga

● Santa Fe

● Lerma

● Metepec

● Toluca Centro

● Zinacantepec

El Tren se encuentra en fase de pruebas y se planea su inauguración para principios de 2026.