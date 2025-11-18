Aplicación de la ley y cero impunidad ante actos vandálicos durante marchas: Canaco CDMX

Marcha Generación Z (Iván Guevara Ramírez)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), emitió un comunicado donde exigen la aplicación de la ley a los responsables de realizar actos vandálicos y daños a comercios y establecimientos, durante movilizaciones en la Ciudad de México.

Esto como respuesta a los actos registrados el pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino, donde el identificado Bloque Negro, realizó una serie de actos violentos al pie de Palacio Nacional, por los que la Canaco señaló que " debe haber efectos legales para sus perpetradores, así como sanciones, en los casos en los que se comprueben excesos por parte de la autoridad policial“.

El organismo ha solicitado que se aplique la ley con firmeza a los protagonistas de cometer este tipo de actos, ya que, en diversas ocasiones ha habido daños a la comunidad, a los comerciantes y a los negocios de diversos giros.

En el comunicado, se retomaron los hechos registrados durante la marcha del pasado 2 de octubre, donde miembros de este grupo de choque saquearon y robaron joyerías del Centro Histórico sin que aún se hayan identificado y sancionado a los responsables.

La Canaco recordó que sigue pendiente de respuesta oficial su petición de otorgar créditos fiscales a empresarios de la zona que registran pérdidas económicas por cierre de establecimientos con motivo de las movilizaciones, además de los daños materiales en los casos de vandalismo.