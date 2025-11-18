Chofer de trolebús se queda dormido y provoca choque en Iztapalapa

Un fuerte del Trolebús Elevado provocó momentos de alarma este lunes en la zona de Santa Martha y Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, al menos 20 pasajeros resultaron lesionados luego de que un conductor aparentemente se quedara dormido y se impactara con otra unidad que se encontraba detenida en espera.

¿Dónde ocurrió el choque del Trolebús?

El choque ocurrió en uno de los tramos del viaducto elevado, una de las infraestructuras más recientes de transporte en la Ciudad de México. Testigos señalaron que el impacto fue tan fuerte que varios usuarios salieron proyectados de sus asientos, mientras que otros cayeron al piso ante el frenazo repentino. Las autoridades informaron que, aunque la mayoría de los heridos presentó golpes y contusiones leves, algunos pasajeros tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos para una revisión más detallada.

Según versiones preliminares, la causa del accidente habría sido el cansancio del chofer, quien al parecer se quedó dormido. Esta versión será investigada por las autoridades correspondientes, ya que se busca determinar si existió alguna falla mecánica, un descuido humano o incluso una posible saturación de trabajo del operador. Elementos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y del Servicio de Transportes Eléctricos acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

El percance provocó la suspensión inmediata del servicio en una parte del corredor del Trolebús Elevado, lo que afectó a cientos de usuarios durante varias horas. Las unidades fueron retiradas mientras personal especializado revisaba la infraestructura para asegurarse de que no existieran daños que pudieran comprometer la operación futura del sistema. La interrupción en el servicio generó largas filas y retrasos para los habitantes de la zona, quienes dependen diariamente de este transporte para llegar a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

Paramédicos del ERUM, Protección Civil y equipos de rescate llegaron rápidamente para atender a los lesionados. En el sitio se instalaron puestos de atención médica donde se evaluó a los heridos. De manera preliminar, se informó que ninguno de los pasajeros se encontraba en condición grave, aunque varios presentaban golpes en la cabeza, brazos y piernas debido al fuerte impacto.

Las autoridades de la Ciudad de México señalaron que se revisarán los protocolos de operación del Trolebús Elevado para evitar futuros incidentes. También se analizará el estado de los operadores, los horarios de trabajo y las condiciones en que se encuentran las unidades que circulan diariamente por esta vía. El objetivo es garantizar que se mantengan las medidas necesarias de seguridad para los usuarios.

Vecinos y pasajeros frecuentes del corredor expresaron preocupación por el accidente y pidieron que se refuercen las supervisiones. Afirmaron que, aunque el sistema del Trolebús Elevado ha sido una opción rápida y eficiente para la zona oriente, es fundamental asegurar que los operadores cuenten con jornadas adecuadas de descanso para evitar riesgos.

Mientras tanto, se espera que el servicio se restablezca una vez que concluyan las inspecciones y se confirme que la infraestructura no sufrió daños mayores.