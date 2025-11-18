Clima CdMx: pronóstico para este 19 de noviembre Con algunas lluvias aisladas y el resto del día frío, se prevé para este miércoles 19 de noviembre en la Ciudad de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Sistema Meteorológico Nacional ha anunciado que, debido a la presencia del frente frío N.15, este miércoles 19 de noviembre algunas de las alcaldías de la Ciudad de México presentarán bajas temperaturas.

A causa de diferentes eventos meteorológicos que están sucediendo en el país, como el frente frío N.15 y un canal de baja presión junto con el ingreso de humedad, se esperan lluvias y chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la CDMX.

Pronóstico de clima para el miércoles 19 de noviembre en la CDMX

Para la mañana de este miércoles 19 de noviembre se prevé que el cielo esté parcialmente nublado con un ambiente frío a fresco, por lo que, si vas a salir durante la mañana, lo mejor es que te abrigues bien.

Mientras que, por la tarde, el ambiente será más templado a cálido, con el cielo medio nublado a nublado y con algunas lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Por otra parte, se espera que la temperatura mínima para la CDMX sea de 9 a 11 °C, mientras que se prevé que la ciudad va a alcanzar una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius.

Además, se pronostican vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Alerta amarilla por bajas temperaturas para la CDMX

Pese a que en estos días la temperatura en la Ciudad de México ha incrementado un poco, sintiéndose menos frío que en anteriores semanas, por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla para una alcaldía en la Ciudad de México.

La alerta amarilla por bajas temperaturas es para la alcaldía de Tlalpan, pues se espera que para la madrugada y mañana del miércoles 19 de noviembre, esta demarcación alcance temperaturas desde los 4 hasta los 6 grados Celsius.

Ante esto, la secretaría recomienda a los habitantes de Tlalpan abrigarse adecuadamente, cubriendo la nariz y boca con ropa que proteja adecuadamente del frío, como la lana o el algodón, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

A su vez, insta a la ciudadanía a resguardar a las mascotas del frío, no dejándolas a la intemperie, pues puede generarles complicaciones a los animales.