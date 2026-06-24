Ecatepec anuncia Centro de Compra Vehicular Segura para combatir la corrupción

Centro de Compra Vehicular Segura en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros Coss dio a conocer, durante una conferencia de prensa, que la entidad ya cuenta con el primer Centro de Compra Vehicular Segura en la entidad. Por su parte, la persona que se encarga de que el proyecto tenga una correcta operación es el secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Eder Hernández.

“Durante muchos años hubo mucho olvido, y esa oportunidad de poder hacer daño a la sociedad en ese sentido, la delincuencia la tomó”, señaló Hernández.

Ante esto, el Centro de Compra Vehicular Segura forma parte de las acciones de seguridad que son impulsadas por la administración del municipio para combatir precisamente las actividades de corrupción. Partiendo de la consideración de que comprar un vehículo puede simbolizar el uso de una cantidad grande de dinero que fue ahorrada a lo largo de varias años, el gobierno de Ecatepec busca tomar medidas en contra del robo de los coches de las familias de la localidad.

El centro tiene siete pasos de atención y para poder realizar cualquier de estos procesos con anterioridad se tiene que concretar una cita por medio del siguiente enlace: comprasegura.ecatepec.gob.mx. Uno de los pasos que están incluidos en el servicio es la validación vehicular en la que se revisan todos los documentos. Asimismo, en caso de que se quiera vender un coche, el proceso incluye la inspección física de la unidad. Otro de los servicios es la verificación de los números de identificación; es un código alfanumérico de 17 caracteres que sirven como una huella digital única.

De igual manera, la iniciativa también quiere cumplir con el objetivo de frenar la compraventa, ya que en está categoría se encuentran delitos como el uso de documentos no verídicos con el fin de llevar a cabo procesos en el mercado comercial. La venta de automóviles robados y la clonación de unidades que son vendidas 10 veces más caras de su costo original, también se trata de una situación que por desgracia ocurre de manera muy común, y que termina afectando a los que menos se lo esperan y merecen.

En este sentido, Azucena Cisneros, igualmente informó que de manera permanente se desarrollará una campaña para que quien así lo necesita pueda denunciar tanto alguno de los actos incorrectos ya mencionado, como otros que tengan que ver con el tema de la seguridad vehicular.