Restringen venta de alcohol para llevar en zonas del Centro durante festejos del Mundial 2026 (Pexels y Cuartoscuro)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que el Gobierno capitalino aplicará restricciones temporales a la venta de bebidas alcohólicas para llevar en diversas zonas de la capital para mantener el orden y la seguridad durante las celebraciones relacionadas con el partido entre México y Chequia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México indica que la medida prohíbe la venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en botella cerrada, exclusivamente para llevar, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La restricción estará vigente desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del 25 de junio, periodo en el que se prevé una importante concentración de personas en distintos puntos de la ciudad debido a los festejos mundialistas.

Las autoridades precisaron que la disposición no afecta a restaurantes, bares y cantinas que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas para consumo dentro de sus establecimientos, por lo que podrán operar de manera habitual.

La medida forma parte de una estrategia ya antes anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México para reforzar los operativos de seguridad, movilidad, logística, protección civil, servicios públicos y atención ciudadana durante los eventos vinculados al Mundial de Futbol.

La Secretaría de Turismo señaló que la capital recibe actualmente a miles de visitantes nacionales e internacionales atraídos por las actividades relacionadas con la justa deportiva, entre ellas los festivales futboleros, el FIFA Fan Festival y la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento de la ciudad.

En ese contexto, la dependencia hizo un llamado a residentes, turistas y aficionados a participar en las celebraciones de manera responsable, respetando el espacio público y contribuyendo a una convivencia ordenada.

Impulsan campaña de consumo responsable

La Secretaría de Turismo destacó que, desde abril pasado, diversas instituciones y organismos empresariales impulsan acciones para fomentar el consumo responsable de bebidas alcohólicas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre ellas se encuentra la campaña #BuenaCopa, desarrollada por la Comisión para la Industria de Vinos y Licores en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Ciudad de México y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

La iniciativa promueve un decálogo de buenas prácticas orientado a generar entornos seguros para residentes y visitantes, incluyendo acciones como ofrecer agua gratuita junto con las bebidas alcohólicas en establecimientos participantes.

Además, la dependencia reconoció la colaboración de organizaciones empresariales que se han sumado a las acciones para mantener condiciones adecuadas de seguridad y convivencia durante los festejos relacionados con el Mundial.

El Gobierno capitalino informó que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales supervisará el cumplimiento de la disposición y habilitó el número telefónico 55 5058 8212 para recibir denuncias relacionadas con posibles incumplimientos.