Reconstrucción de la Vía Morelos supera 90% de avance y busca agilizar movilidad en el Valle de México

La reconstrucción de la Vía Morelos, una de las principales arterias de comunicación del Valle de México, registra un avance superior al 90 por ciento, informó la Junta de Caminos del Estado de México. La obra contempla una inversión de 208 millones 160 mil pesos y busca mejorar la movilidad de más de 222 mil vehículos que transitan diariamente por esta vialidad.

La dependencia estatal informó que los trabajos forman parte del programa de modernización de infraestructura carretera impulsado por el gobierno mexiquense y tienen como objetivo fortalecer la conectividad entre los municipios de Ecatepec y Tecámac, así como con el norte de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

José Luis López López, encargado del despacho de la Residencia Regional Tecámac-Ecatepec de la Junta de Caminos, explicó que la intervención contempla un total de 40 kilómetros considerando ambos sentidos de circulación.

El proyecto fue dividido en dos etapas: una primera fase de cinco kilómetros realizada durante 2025 y una segunda etapa, iniciada en enero de 2026, que abarca 15 kilómetros desde la zona de Cerro Gordo hasta los límites con Tecámac.

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de tramos deteriorados, corrección de asentamientos, colocación de señalamiento horizontal y vertical, además de obras hidráulicas para mejorar las condiciones de la vialidad.

Según la Junta de Caminos, actualmente sólo permanecen pendientes labores complementarias relacionadas con infraestructura peatonal y equipamiento urbano, por lo que la obra se encuentra en su fase final.

Las autoridades estatales señalaron que uno de los principales beneficios esperados es la reducción de los tiempos de traslado para quienes utilizan diariamente esta vía de comunicación, considerada estratégica para la movilidad en la zona nororiente del Estado de México.

En la ejecución del proyecto se generaron alrededor de 200 empleos directos y hasta 500 indirectos, de acuerdo con datos de la dependencia.

Habitantes y usuarios de la vialidad han comenzado a percibir mejoras en las condiciones de circulación. Rosario Silva, vecina de Ecatepec, señaló que anteriormente la carretera presentaba un deterioro considerable debido a la presencia de baches y daños en la carpeta asfáltica.

La Vía Morelos constituye uno de los principales corredores de comunicación del Valle de México, al enlazar zonas habitacionales, comerciales e industriales de Ecatepec y Tecámac, además de servir como ruta de acceso hacia el AIFA y diversos puntos de la región metropolitana.