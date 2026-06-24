Gobierno de Edomex atiende más de mil 648 hectáreas afectadas por plagas forestales

Atienden más de mil 648 hectáreas afectadas por plagas forestales

El gobierno del Estado de México informó que atendió más de mil 648 hectáreas afectadas en distintas regiones de la entidad durante los primeros cinco meses del año, mediante acciones de diagnóstico, saneamiento y asistencia técnica coordinadas por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico Estatal de Sanidad Forestal se dio a conocer que, de enero a mayo de este año, fueron emitidas 98 notificaciones de saneamiento a solicitud de ejidos y bienes comunales.

Entre los principales resultados destaca la atención de insectos descortezadores, considerados una de las principales amenazas para los bosques. De las 98 notificaciones emitidas, 92 correspondieron a este tipo de plaga, con afectaciones en 291.81 hectáreas y un volumen estimado de 44 mil 230 metros cúbicos de arbolado. Asimismo, las autoridades estatales registraron cuatro notificaciones por plantas parásitas, una por plantas epífitas y una más por insectos chupadores.

Como parte de las acciones preventivas y de atención oportuna, especialistas de Probosque realizaron 225 diagnósticos fitosanitarios en una superficie de 814.07 hectáreas, así como 127 visitas de asistencia técnica dirigidas a propietarios y poseedores de terrenos forestales en 34 municipios mexiquenses.

Adicionalmente, la procuraduría efectuó 94 visitas de campo para la elaboración y validación de informes técnicos fitosanitarios, herramienta que permite identificar oportunamente brotes de plagas y definir las medidas de control más adecuadas para cada ecosistema. De igual forma, exhortaron a las y los propietarios de terrenos a dar seguimiento puntual a las disposiciones técnicas y normativas relacionadas con las labores de saneamiento.

La Crónica de Hoy 2026