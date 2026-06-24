Bloqueos en la carretera México-Pachuca: reportan presencia de transportistas este miércoles 24 de junio

AMOTAC bloquea la México-Pachuca | Transportistas cierran caseta de San Cristóbal y generan caos vial. (Rogelio Morales Ponce)

La mañana de este miércoles 24 de junio se registró un bloqueo por parte de transportistas en la plaza de cobro número 23 de San Cristóbal Ecatepec, sobre la autopista México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México.

🔴⚠️Ya se encuentra bloqueada la autopista México-Pachuca desde la caseta de San Cristóbal.



📹🗞️ @poloespejel @Radio_Formula pic.twitter.com/wC1rLbNgFS — Azucena Uresti (@azucenau) June 24, 2026

De acuerdo con los reportes, decenas de unidades pertenecientes a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) comenzaron a concentrarse alrededor de las 7:00 horas. Sin embargo, fue poco después de las 9:00 de la mañana cuando los manifestantes bloquearon el paso en todas las casetas, generando afectaciones a la circulación.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Entre las principales demandas del sector transportista se encuentra el refuerzo de la seguridad en carreteras ante el incremento de robos y hechos violentos, así como atención a las denuncias de extorsión en retenes federales y presuntos abusos por parte de autoridades.

La movilización ocurre pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, tras una mesa de trabajo realizada el martes con representantes del gremio, la organización se habría comprometido a no realizar bloqueos el día de hoy.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Lo anterior surgió luego de que AMOTAC anunciara una jornada de movilizaciones en distintas carreteras que conectan con la Ciudad de México, con la intención de llegar al Zócalo capitalino.

Aunque no se han confirmado más bloqueos en el Valle de México, autoridades recomiendan tomar precauciones al circular por la zona

De manera extraoficial, se especula que el bloqueo en la México-Pachuca pudo estar relacionado con un asalto registrado cerca de la zona durante la tarde del martes. Esta situación habría motivado la concentración de transportistas para visibilizar la problemática de inseguridad que enfrentan en las carreteras del país.

Hasta el momento no se ha confirmado la realización de otros bloqueos en vialidades del Valle de México; sin embargo, las autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales y tomar precauciones ante posibles movilizaciones durante el día.