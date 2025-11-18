¿Cuándo empiezan las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en CDMX? Conoce las fechas y vialidades afectadas

Las peregrinaciones con runmbo a la Basílica de Guadalupe en la CDMX no son solo un evento religioso, son una tradición cultural, social y simbólica profundamente arraigada en la vida de los mexicanos.

En 2025, como otros años, se tiene contemplado que millones de fieles visiten a la Virgen de Guadalupe, lo que hace indispensable un operativo enorme que incluya cierres viales, seguridad, atención médica y el servicio del transporte público. Las calles cercanas al Tepeyac se llenan de oraciones, cantos y peregrinos de todas partesde México y el mundo.

De acuerdo con años anteriores respecto al operativo tradicional, la movilización de peregrinos alrededor de la Basílica inicia el 6 de diciembre y se extiende hasta el 15 de diciembre para facilitar tanto la llegada como la salida de feligreses.

El 12 de diciembre es el día oficial, ya que se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe y es cuando se espera la mayor concentración de peregrinos, por lo que se reportan cierres viales relevantes desde el 11 de diciembre, especialmente en avenidas principales cercanas a la Basílica para garantizar la seguridad de los fieles.

Calles cerradas por peregrinaciones

Las autoridades han definido un operativo vial bastante estricto en las inmediaciones del templo guadalupano para este diciembre de 2025, con cortes en diversas calles para manejar la afluencia de peregrinos.

Estas son algunas de las vialidades afectadas:

Calzada de Guadalupe

Calzada San Juan de Aragón

Prolongación Misterios

Avenida Martín Carrera

Avenida 5 de Febrero

Calzada de los Misterios

Avenida Talismán

Avenida Euzkaro

Rutas alternativas para evitar el tráfico:

Insurgentes Norte

Eje 1 Norte

Eje 2 Norte

Eduardo Molina

Anillo Periférico/Río de los Remedios.

Avenida Ferrocarril Hidalgo

El transporte público sufrirá modificará por peregrinaciones

Se prevé que las líneas 6 y 7 del Metrobús se vean afectadas con estaciones cerradas (principalmente las más cercanas a la Basílica) o con servicio lento y modificado por la llegada de peregrinos.