¿Cuánto cuesta la licencia permanente en la CDMX? Aquí te decimos el costo para 2026

Licencia de conducir permanente Especial

En la Ciudad de México, muchos conductores veían la licencia permanente como un sueño lejano: un permiso que no caduca, sin renovaciones cada pocos años. Ahora, con buenas noticias para quienes aún no la tramitan: el programa se extenderá hasta 2026 y el precio no aumentará. Así lo confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante la alta demanda ciudadana.

¿Cuánto costará la licencia permanente para 2026?

El costo se mantiene en mil 500 pesos, tanto para quienes la solicitan por primera vez como para quienes la van a renovar.

Este anuncio llega justo cuando muchos pensaban que el plazo para obtenerla iba a cerrarse definitivamente a finales de 2025.

El monto de mil 500 pesos no es arbitrario. Según las autoridades capitalinas, los recursos recaudados con este trámite se destinarán a proyectos de infraestructura para la movilidad, transporte no motorizado y seguridad vial.

Además, para quienes obtengan su licencia permanente por primera vez, se exige un examen teórico, lo que también busca garantizar que el permiso sea otorgado con estándares mínimos de conocimiento vial.

Por otro lado, para quienes ya tienen una licencia tipo A vigente (de tres años), el proceso de cambio puede ser más ágil: no siempre es necesario repetir el examen, según reportes de usuarios.

¿Y qué pasará a partir de 2026?

Aunque se había anunciado que la licencia permanente dejaría de tramitarse después de 2025, las autoridades dieron marcha atrás y ampliaron el programa durante todo 2026. Pero ojo: esto no significa que el documento sea infinito para siempre en el futuro: el “permanente” se refiere a su vigencia, no a que no habrá cambios en política más adelante.

Para muchos automovilistas capitalinos, esto es una inversión inteligente: al pagar una sola vez, se evita el gasto recurrente de renovaciones, lo que puede ahorrar tiempo y dinero a mediano plazo.

Más allá del costo, el reto es lograr que todos los interesados efectivamente puedan obtener su licencia.