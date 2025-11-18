Despliega Naucalpan programa de salud con miles de servicios gratuitos

El programa "Impulsando tu Salud" ha llegado a 20 coimunidades de Naucalpan

Programa visual — En un esfuerzo por acercar atenciones médicas a la población, el gobierno de Naucalpan que encabeza el alcalde Isaac Montoya Márquez ha llevado el programa “Impulsando tu Salud” a veinte comunidades en poco más de dos meses. La iniciativa ha proporcionado más de diez mil servicios gratuitos que incluyen estudios de laboratorio, consultas médicas, atención dental, servicios ópticos, medicamentos e incluso cortes de cabello.

Durante una jornada realizada en la calle Mandarina de la colonia Las Huertas Tercera Sección, el presidente municipal reiteró su compromiso con las comunidades. “Trabajamos todos los días para devolverle el brillo y la prosperidad a las comunidades donde habita la mayoría de la gente”, afirmó Montoya Márquez, destacando que buscan llevar justicia social tanto a colonias populares como a fraccionamientos y pueblos originarios.

El programa, coordinado por el Sistema Municipal DIF, cuenta actualmente con 3,270 beneficiarios registrados. Las personas afiliadas pueden acceder a por lo menos tres servicios diferentes, los cuales pueden ser utilizados por ellos mismos, sus hijos u otros familiares. Los medicamentos pueden obtenerse tanto en las jornadas de salud como en los centros de salud del DIF.

Sobre los objetivos de esta iniciativa, el alcalde enfatizó que su gobierno tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de los habitantes y superar el abandono en el que se mantuvo al municipio por años. “Trabajamos en la prevención de la salud como una prioridad”, señaló durante su recorrido por la unidad médica móvil.

Entre los servicios que se ofrecen en la unidad móvil se encuentran optometría, farmacia, toma de muestras de laboratorio y odontología. Los estudios disponibles incluyen Perfil Diabético, Química Sanguínea de 6 elementos, Examen General de Orina y prueba de V.I.H., entre otros veinte análisis clínicos.

Los servicios dentales abarcan procedimientos como curaciones, extracciones -excepto molares del juicio-, limpieza dental, aplicación de flúor, resinas y radiografías dentales. Para acceder a estos beneficios, los mayores de edad deben presentar credencial de elector vigente con residencia en Naucalpan, mientras los menores requieren presentar su CURP y estar afiliados por un adulto.

El alcalde anunció que estas jornadas continuarán recorriendo todo el municipio y que se instalarán consultorios fijos en las comunidades, comenzando por La Raquelito. “No dejaremos de hacer estas jornadas móviles donde ofrecemos medicina general, pruebas de laboratorio, optometría, odontología y todos los servicios de manera gratuita”, aseguró.

Montoya Márquez agregó que su administración asume la responsabilidad de resolver pendientes que otros gobiernos dejaron, mencionando obras públicas con inversión superior a los mil millones de pesos, saneamiento financiero, mejor distribución de agua y diversos apoyos sociales. Como parte de los servicios integrales, el Instituto Municipal de las Mujeres Naucalpenses también participa brindando asesorías jurídicas y atención psicológica gratuita durante estas jornadas.

