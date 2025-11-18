Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones de circulación este día después del puente

Hoy No Circula martes 18 de noviembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
La primera celda de lluvias intensas que cruzó Tijuana provocadas por el Frente Frío No. 14, ocasionó múltiples accidentes y un fuerte caos vial en diversos puntos de la ciudad, donde automovilistas enfrentaron encharcamientos, baja visibilidad y tráfico lento, mientras peatones se protegían como podían. Protección Civil advirtió que una nueva celda de lluvia se desplaza sobre la zona durante las próximas horas e hizo un llamado a extremar precauciones y reportar emergencias. El bulevar terán Terán registró contestionamiento vial tras las lluvias.
Hoy No Circula | martes 18 de noviembre (Omar Martínez Noyola)

Continúa la semana después de un día de puente y fin de semana de alta movilidad por el buen fin. La carga vehicular espera reestablecerse en su normalidad a partir del día de hoy mientras las marchas y manifestaciones ceden. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán aplicando con normalidad este martes 18 de noviembre para autos y motocicletas con engomado color rosa (placas terminadas en 7 y 8) con placas terminadas en 1 y 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, martes 18 de noviembre:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días martes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

Tendencias