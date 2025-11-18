Huixquilucan anuncia Mercadito Emprendedor por Black Friday para impulsar el consumo local

El Gobierno de Huixquilucan anunció la realización del Mercadito Emprendedor Black Friday, un evento especial que busca reunir a decenas de emprendedores locales para promover sus productos y fortalecer la economía del municipio. La actividad se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en la Plaza Andador Interlomas, ubicada en Avenida Jesús del Monte No. 271, en la colonia Jesús del Monte, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

A través de sus redes sociales oficiales, el gobierno municipal informó que este encuentro será una oportunidad para que los habitantes conozcan y consuman productos hechos por manos huixquiluquenses. Bajo el lema “Consume local”, las autoridades invitan a la población a apoyar a pequeños negocios que están en crecimiento y que buscan un espacio para darse a conocer en una fecha comercial tan importante como el Black Friday.

De acuerdo con el anuncio, el Mercadito Emprendedor contará con productos innovadores, artesanales y de calidad, elaborados por hombres y mujeres emprendedores del municipio. Entre los artículos que se podrán encontrar destacan opciones de moda, gastronomía, cuidado personal, regalos, decoración y diversas propuestas creadas por talentos locales. La idea principal es ofrecer un espacio accesible para que los emprendedores aumenten sus ventas y encuentren nuevos clientes.

La Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, organizadora del evento, informó que las y los interesados en participar aún pueden registrarse a través del correo electrónico emprendimiento.huixquilucan@gmail.com. Las autoridades señalaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia más amplia para impulsar a las pequeñas y medianas empresas locales, que son un motor importante para la economía municipal.

El Mercadito Emprendedor no solo busca fortalecer las ventas, sino también fomentar la creación de redes entre emprendedores y abrir la posibilidad de futuras colaboraciones. Además, se espera que el evento atraiga a familias, jóvenes y vecinos de distintas comunidades, ya que se llevará a cabo en un espacio concurrido y accesible de Interlomas.

En sus redes, el Gobierno de Huixquilucan destacó: “Llega el Black Friday a Huixquilucan, con el Mercadito Emprendedor. Muchos emprendedores locales en un solo lugar para ofrecer sus productos. ¡Los esperamos!”. Con este mensaje, las autoridades reforzaron la invitación a asistir y aprovechar las ofertas y promociones que los expositores podrían ofrecer durante las dos jornadas.

Eventos como este forman parte de las acciones impulsadas por la administración municipal 2025-2027, que busca fortalecer la economía interna y promover el talento local. De igual forma, el Mercadito Emprendedor se alinea con campañas como #ConsumeLocal y #HuixquilucanEmprende, enfocadas en fomentar el crecimiento de los negocios pequeños y reconocer el esfuerzo de quienes diariamente trabajan por consolidar sus proyectos.

Con este tipo de iniciativas, Huixquilucan busca posicionarse como un municipio que impulsa el desarrollo económico desde sus bases, generando oportunidades y espacios de exposición para emprendedores que buscan nuevas formas de llegar al público.