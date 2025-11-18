IMSS Edomex Oriente llama a vacunarse ante temporada de enfermedades respiratorias

En esta época de infecciones respiratorias propias de la temporada preinvernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente hace un llamado a la población general para vacunarse contra la influenza y el neumococo.

Invitaron a acudir a sus unidades médicas para reforzar la protección frente a contagios de gérmenes que afectan la salud integral.

La doctora Alicia Mariana Mondragón Villa, médica adscrita a la Coordinación Auxiliar de Prevención y Atención a la Salud, precisó que, debido a su vulnerabilidad, se priorizará la vacunación de niñas y niños de 6 meses a 5 años, así como de adultos mayores de 60 años.

Además, destacó la importancia de recibir la dosis anual contra la influenza estacional, ya que presenta un comportamiento epidémico, e insistió en aplicar la vacuna antineumocócica, que protege contra infecciones respiratorias causadas por el neumococo.

Adicionalmente, llamó a mantener medidas preventivas como:

Hábitos higiénicos

Lavarse las manos con frecuencia

Estornudar y toser cubriéndose con el codo o un pañuelo

Evitar tocarse la cara

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C

Beber abundantes líquidos

Mantenerse bien abrigados

No llevar a niñas y niños enfermos a la escuela

Las vacunas están disponibles en todas las unidades médicas y hospitalarias del IMSS en el Estado de México Oriente. La vacuna salva vidas y previene enfermedades contagiosas por lo que se considera es primordial, puntualizó.