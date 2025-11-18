Línea 2 del Metrobús CDMX cierra estación Iztacalco: ¿cuándo abrirá? El Metrobús de la Ciudad de México ha anunciado el cierre momentáneo de la estación Iztacalco (Daniel Augusto)

El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México ha anunciado el cierre temporal de la estación Iztacalco de la Línea 2 del Metrobús a partir de este miércoles 19 de noviembre.

A través de una publicación en redes sociales, el Metrobús de la Ciudad de México anunció que a partir del miércoles 19 de noviembre la estación Iztacalco permanecerá cerrada por motivo de mantenimiento mayor.

La estación será cerrada el miércoles 19 de noviembre a las 22:00 horas, por lo que, durante la mayor parte de ese día, dará servicio normal hasta unas horas antes de su cierre habitual.

De acuerdo con la misma publicación, la estación Iztacalco reanudará su servicio hasta el día 5 de noviembre, fecha en la que se tiene previsto finalicen las adecuaciones a la parada.

Como alternativa vial, el Metrobús de la Ciudad de México propone descender o subir en la estación Goma, de esa misma línea, pues es la más cercana.

¿Por qué permanecerá cerrada la estación Iztacalco de la Línea 2 del Metrobús de la CDMX?

Como se mencionó anteriormente, el cierre de la estación corresponde a un mantenimiento mayor que se le realizará a la parada. No obstante, las nuevas adecuaciones que se le harán son con motivo de una actualización general a la Línea 2.

Según lo publicado por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad busca modernizar al Metrobús para aumentar su capacidad, debido a la alta demanda de usuarios.

El objetivo será adecuar las estaciones para la incorporación de autobuses biarticulados en la Línea 2, que corre desde Tacubaya hasta Tepalcates, lo que permitirá transportar mayor cantidad de pasajeros, así como una mejor eficiencia en el traslado.

Dentro de los cambios que se realizarán se incluye el retiro, reubicación, instalación y acondicionamiento de diversos elementos físicos y operativos para adaptarlos a los nuevos autobuses.

Las adecuaciones están contempladas para realizarse en tres etapas, centrándose en tres estaciones, las cuales son: Rojo Gómez, Iztacalco y Xola.

En semanas anteriores ya se había realizado el cierre de la estación Xola, que permaneció cerrada desde el 18 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Hasta el momento se desconoce alguna fecha tentativa para el cierre de la estación Rojo Gómez, aunque se ha mencionado en redes sociales que se contempla un mes entre cada cierra por estación.

Lo que sí está confirmado es que la estación Iztacalco de la Línea 2 volverá a operar con normalidad a partir del viernes 5 de diciembre, por lo que, mientras tanto, deberás tomar tus precauciones para llegar a tu destino.