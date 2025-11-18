Metrópoli

El programa incluye la inauguración de una sala de lactancia, talleres, obras de teatro y muestras de cine para la prevención de la violencia hacia las mujeres

Tabe presenta calendario de actividades por los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género

Por Gerardo Mayoral
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo dio a conocer el calendario de actividades que realizará en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, a partir del 25 de noviembre, como parte de la conmemoración del Día Naranja.

El alcalde Mauricio Tabe informó que la demarcación mantiene una política de atención prioritaria a las mujeres y señaló que su administración impulsa acciones permanentes para atender y prevenir la violencia de género.

El edil señaló que la campaña llevará por nombre “Libres y Seguras” e iniciará con la inauguración de una sala de lactancia en la sede de la alcaldía. El calendario contempla talleres, obras de teatro y muestras de cine dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Además, mencionó programas impulsados durante su gestión como “Pa’ las Jefas”, “Manos a la Olla”, “Puntos Violeta”, “Mujeres al Mando”, “Reacción Violeta” y “Avanza Contra la Violencia”, además del rescate de estancias infantiles y la mejora de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). Señaló que el objetivo es colocar a las mujeres al centro de las políticas públicas locales.

Como parte de las actividades, la alcaldía entregará a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de Miguel Hidalgo.

Lorena Cortés, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la demarcación, señaló que el Día Naranja busca promover una sociedad más consciente respecto a la violencia de género.

Diji que persisten indicadores de preocupación, como el asesinato de 11 mujeres cada día en el país, que una de cada 10 mujeres de 15 a 49 años ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja y que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia.

Además se refirió a los 16 Días de Activismo, al señalar que Miguel Hidalgo ha mantenido políticas orientadas a la igualdad y a la erradicación de la violencia contra las mujeres desde el inicio de la administración.

