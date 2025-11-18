Tabe presenta calendario de actividades por los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo dio a conocer el calendario de actividades que realizará en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, a partir del 25 de noviembre, como parte de la conmemoración del Día Naranja.

El alcalde Mauricio Tabe informó que la demarcación mantiene una política de atención prioritaria a las mujeres y señaló que su administración impulsa acciones permanentes para atender y prevenir la violencia de género.

El edil señaló que la campaña llevará por nombre “Libres y Seguras” e iniciará con la inauguración de una sala de lactancia en la sede de la alcaldía. El calendario contempla talleres, obras de teatro y muestras de cine dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Además, mencionó programas impulsados durante su gestión como “Pa’ las Jefas”, “Manos a la Olla”, “Puntos Violeta”, “Mujeres al Mando”, “Reacción Violeta” y “Avanza Contra la Violencia”, además del rescate de estancias infantiles y la mejora de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). Señaló que el objetivo es colocar a las mujeres al centro de las políticas públicas locales.

Como parte de las actividades, la alcaldía entregará a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de Miguel Hidalgo.

Lorena Cortés, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la demarcación, señaló que el Día Naranja busca promover una sociedad más consciente respecto a la violencia de género.

Diji que persisten indicadores de preocupación, como el asesinato de 11 mujeres cada día en el país, que una de cada 10 mujeres de 15 a 49 años ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja y que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia.

Además se refirió a los 16 Días de Activismo, al señalar que Miguel Hidalgo ha mantenido políticas orientadas a la igualdad y a la erradicación de la violencia contra las mujeres desde el inicio de la administración.