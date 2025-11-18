Viene nuevo paro de transportistas; ANTAC anuncia bloqueos carreteros para el lunes 24 de noviembre

Paro Nacional de Transportistas Organizaciones campesinas se unen al paro nacional del 24 de noviembre, anunciado por ANTAC. (Adolfo Vladimir)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció una serie de bloqueos a realizar en los días siguientes. El llamado al público detalló evitar las carreteras del país, principalmente del Estado de México y la Ciudad de México.

A la manifestación se unirán las siguientes organizaciones campesinas: el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Tienen por objetivo dialogar con el Gobierno Federal para obtener el cumplimiento de sus demandas.

¿Cuándo serán los bloqueos de transportistas?

El llamado de las organizaciones campesinas y del gremio de autotransporte, advierte a la población mexicana evitar las carreteras federales el día 24 de noviembre de 2025.

Aunque el horario puede variar, se prevé que el paro nacional inicie a las 8:00 AM de ese lunes.

La estrategia de las organizaciones manifestantes será similar a los bloqueos ya realizados previamente, cerrando carreteras estratégicas centradas en el transporte de mercancía.

El corte de circulación se hará principalmente a los vehículos de carga; no obstante, este bloqueo podrá afectar también el tránsito de vehículos particulares o autobuses de pasajeros.

En su llamado, Álvaro Martínez, director jurídico de ANTAC, pidió la comprensión de los ciudadanos y ciudadanas del país, afirmando que este movimiento no es solo para los transportistas, sino por el bienestar de la población en general.

De acuerdo con lo anunciado por Martínez, la manifestación se realizará por todo el país; hasta el momento, se prevé que los bloqueos se extiendan por al menos 25 estados de la República Mexicana.

¿Cuáles son las exigencias de los transportitas?

La principal demanda de ANTAC es la urgencia de seguridad en las carreteras del país, ya que el crimen contra los transportistas se disparó.

Los conductores de carga han reportado continuos robos a la mercancía, así como las unidades de transporte, y la llamada “doble-extorsión”, en la que un vehículo robado y ‘recuperado’ por el corralón presenta elevadas cifras de dinero para su recuperación.

Otras de sus demandas, son:

Fin de la corrupción en carreteras.

Atención a denuncias por robo y agresiones.

Reducción del precio de diésel.

¿Por qué se unen los campesinos a los bloqueos de transportistas?

Las asociaciones MAC y FNRCM afirmaron que, campesinos y transportistas, son “dos caras de la misma moneda”, señalando que mientras el campo es el origen, el transporte es el camino para sostener el alimento del país.

“Todo nuestro apoyo, ¡nos vemos el 24!“, compartió el Movimiento Agrícola Campesino a través de sus redes sociales.

A pesar de que los puntos de bloqueo aún no han sido revelados, se recomienda monitorear las redes de información vial el lunes 24 de noviembre para tomar precauciones.