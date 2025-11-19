¿A qué hora inicia el desfile militar del 20 de noviembre 2025 en la CDMX? Horario y recorrido

Desfile militar 2024 en conmemoración del 114° aniversario de la revolución mexicana

La Ciudad de México se alista para conmemorar un año más del inicio de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile cívico-militar, que este 2025 llegará con cambios importantes en su recorrido y organización.

Las autoridades federales confirmaron que el desfile comenzará a las 10:00 de la mañana del jueves 20 de noviembre. Se recomienda asistir con tiempo debido a los cortes viales programados desde las primeras horas del día.

Recorrido actualizado

Este año el trayecto será más corto y tendrá un destino diferente al habitual, ya que el desfile no llegará al Campo Marte. El recorrido establecido comprende:

1. Salida desde el Zócalo capitalino.

2. Avance por Avenida 5 de Mayo.

3. Paso por Eje Central Lázaro Cárdenas.

4. Tránsito por Avenida Juárez.

5. Ingreso a un tramo de Paseo de la Reforma.

6. Llegada a Avenida de la República para finalizar en el Monumento a la Revolución.

Cierres viales y afectaciones

Se anticipan bloqueos en calles clave del Centro Histórico y Reforma, lo que también impactará la operación del Metrobús en varias de sus rutas. Como alternativas, se sugieren vialidades como Circuito Interior, Fray Servando, Eje 1 Norte y Avenida Chapultepec.

Quienes no puedan acudir de manera presencial podrán seguir el evento en vivo a través de las plataformas digitales de la SEDENA.

La ruta fue ajustada debido a que el desfile coincidirá con una movilización convocada por el movimiento conocido como Generación Z, lo que obligó a replantear el trayecto para evitar cruces con esa concentración.