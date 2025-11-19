Bloqueos, marchas y tráfico: así está la movilidad hoy en CDMX

Afectaciones viales hoy Ciclistas que participan en la Peregrinación al Tepeyac tuvieron que sortear el caos vehicular que se vivió por varias horas en Paseo Tollocan a causa de un bloque de transportistas del estado de Hidalgo. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Hoy la Ciudad de México vive una mañana complicada para moverse: entre marchas, concentraciones y rodadas ciclistas, varias rutas clave están severamente afectadas, especialmente en el Centro Histórico y alcaldías como Cuauhtémoc y Benito Juárez.

En esta nota te contamos cuáles son los eventos que afectarán la movilidad en CDMX. Toma tus precauciones y sal de casa con anticipación si que vives o transmitas por alguna de las siguientes vialidades.

¿Cómo estará el tráfico hoy en CDMX?

Alcaldía Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó hasta 30 eventos durante el día: hay una marcha, nueve concentraciones, siete rodadas y otros nueve encuentros culturales. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud saldrá alrededor de las 10:00 horas desde Gobernación hacia el Zócalo. Dicha organización busca que se hagan efectivo su pliego petitorio para mejorar las condiciones de trabajo.

Alcaldía Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez también están previstos cierres. Hay concentración en oficinas de FOVISSSTE y Agricultura, por lo que podrían verse afectadas colonias como San José Insurgentes y Santa Cruz Atoyac.

Por la noche una rodada ciclista partirá desde la Torre del Caballito, lo que podría provocar más afectaciones en avenidas principales.

Alcaldía Álvaro Obregón

En la Álvaro Obregón vecinos convocaron a una movilización que inició a las 7:00 horas, la cuál comenzará en Calzada de las Águilas y Rómulo O’Farril. Las personas protestarán contra la operación del Cablebús en dicha zona.

Alcaldía Venustiano Carranza

La Cámara de Diputados será la sede de un mitin que tienen preparado el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por la aprobación de la jornada de 40 horas a la semana. Esta movilización sucederá en punto de las 11:00 horas.

Alcaldía Coyoacán y Tlalpan

En estás alcaldías habrá dos eventos religiosos que podrían afectar el flujo vial. Por una parte, se llevará a cabo un recorrido que partirá del Zócalo, atravesará la Calzada Ermita Iztapalapa y llegará hasta el Cerro de la Estrella.

En segunda instancia, en la Parroquia de San Judas Tadeo, esto en Cuemanco, se llevará a cabo un festejo religioso que espera un aforo de 60 mil personas, por lo que la zona sufrirá afectaciones viales.

Autopista México-Querétaro

Por si fuera poco, la autopista México–Querétaro amaneció con cierres parciales. Capufe y la Guardia Nacional reportaron que hubo circulación a contraflujo por unidades con exceso de dimensiones, lo que provocó tráfico pesado en ambos sentidos. Aunque ya se reacomodaron muros y se liberaron algunos carriles, la carga vehicular sigue presente, así que es buena idea manejar con precaución si vas por esa vía.

Transporte Público

En cuanto a transporte público, se recomienda tomar precauciones extra, ya que el Metro y otros sistemas pueden tener demoras o cambios, especialmente por los cierres viales vinculados a las movilizaciones.