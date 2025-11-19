Caen 3 “Negros” extorsionadores de transportistas en Indios Verdes y Martín Carrera

Detenidos Mauricio "N, Ramsés "N y Edwin "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a tres integrantes del grupo delictivo “Los Negros” dedicados al cobro de cuotas a los operadores de rutas de transporte que van del paradero de Indios Verdes y Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, rumbo al Estado de México.

“Los Negros” piden a sus víctimas una cantidad semanal para evitar asaltos y daños en los camiones.

Estos presuntos criminales son Mauricio Constantino Martínez Alvarado, alias “Karin” de 34 años; Ramsés Ismael Baltazar Suárez, alias “El Ramas”, de 18 años; Edwin Armando Morales Hernández, de 18 años.

Los policías se encontraban en la avenida Insurgentes Norte, de la colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde observaron a tres sujetos que llegaron al sitio y de manera agresiva se dirigieron a los operadores de las unidades de transporte de pasajeros, a quienes les exigieron entregar una suma de dinero para evitar daños en su integridad física y su patrimonio.

Al intervenir, los oficiales les realizaron una revisión de seguridad, en la cual les aseguraron dinero en efectivo, seis dispositivos telefónicos y una libreta con diferentes anotaciones, sumado a que fueron plenamente reconocidos por los denunciantes como miembros de “Los Negros”.