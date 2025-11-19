Encuentran cuerpo sin vida en Canal Nacional: esto es lo que se sabe

Canal Nacional Hallazgo de cuerpo sin vida; aparentemente, es un hombre de entre 35 y 40 años de edad. (Especial)

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre, el Canal Nacional se convirtió en el escenario de un hallazgo que perturbó a los vecinos de la zona, quienes reportaron un cuerpo flotando en el agua.

Ante el rápido reporte de las personas que descubrieron el cadáver, elementos de los servicios de emergencia en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalpa se movilizaron para atender la situación.

Hallan cuerpo sin vida en Canal Nacional

Al ser una zona natural que, desde su rehabilitación, se convirtió en el centro de actividades de ejercicio y convivencia libre, Canal Nacional es un parque lineal al que concurren ciudadanos y ciudadanas desde horas tempranas del día.

Debido a esto, el cuerpo sin vida fue hallado cerca del parque Cuemanco por las personas que acostumbran llevar una rutina deportiva en la zona y reportaron inmediatamente a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron prontamente al llamado de emergencia; entre el personal de rescate, también se hallaban paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos.

¿Cuál es la identidad del hombre que hallaron en Canal Nacional?

La identidad del cuerpo sin vida permanece desconocida, sin embargo, los primeros reportes informan que se trata de un hombre adulto entre los 35 y 40 años de edad.

El cadáver, que ya presenta signos de descomposición, aparentemente presenta un hematoma en la zona de la cabeza, lo que podría significar un fuerte golpe en ella.

Actualmente, la zona está acordanada para facilitar las actividades de la Fiscalía Capitalina, quienes buscan determinar la causa de muerte y proseguir con el proceso de investigación.

La movilización en la zona ha producido carga vehicular en la Avenida Canal Nacional, por lo que es recomendable mantenerse al tanto de la información vial para tomar precauciones en trayectos.