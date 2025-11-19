Invita la Senadora Mariela Gutiérrez Escalante a Comprar Artesanías Nacionales

“Consumamos lo bien hecho, lo bien hecho del Estado de México” Cortesía

Al inaugurar la Expo Venta de Artesanías del Estado de México en el Senado, la secretaria de la Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez Escalante, conminó a comprar productos mexicanos en apoyo a los artesanos nacionales.

“Consumamos lo bien hecho, lo bien hecho del Estado de México”, convocó

En el evento, en el que estuvo acompañada de la senadora de Morena, Sandra Luz Falcón, y del secretario general de Morena en el Estado de México, Jesús Adán Gordo, Gutiérrez Escalante destacó como una buena oportunidad adquirir textiles, joyería, plata y talabartería elaborados en esta entidad.

En la expo, también participan artesanos de Oaxaca y Michoacán, donde se ofrecen productos textiles, joyería, plata y talabartería, entre otros, sobre todo lo bien hecho en la entidad.

“Consumamos lo bien hecho, lo bien hecho del Estado de México” Cortesía

La senadora Falcón Venegas, secretaria de la Comisión de Federalismo, también invitó a consumir las artesanías y consumir lo local.

Hamlet Casas Almaraz, artista plástico, refirió que esto es parte del rescate de las artesanías mexicanas y encontrarse sobre la unión de la identidad cultural y lo que es el arte y las artesanías.

Rosa Elvira Peña, bordadora de textiles mazahuas en la comunidad de San Felipe Santiago, del municipio de Villa de Allende, agregó que por generaciones los artesanos de se han dedicado esta actividad, en la que elaboración una variedad de artículos.