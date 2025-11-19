Naucalpan invita a la ciudadanía a participar en los Talleres de Participación y Emprendimiento Comunitario

El Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, lanzó oficialmente la convocatoria para participar en los “Talleres de Participación y Emprendimiento Comunitario”, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades productivas de las y los naucalpenses, además de impulsar el emprendimiento local y mejorar la economía familiar.

Las autoridades municipales explicaron que estos talleres están diseñados para brindar herramientas prácticas a cualquier persona interesada en aprender nuevas actividades que puedan convertirse en una fuente de ingresos o en un proyecto personal. Señalaron que esta estrategia forma parte de las acciones de apoyo comunitario impulsadas por el gobierno para promover el bienestar, la inclusión y la autosuficiencia.

De acuerdo con la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, los talleres ofrecen una variedad de opciones que responden a las necesidades y gustos de diferentes sectores de la población. Entre los cursos disponibles se encuentran la elaboración de donas, galletas de mantequilla, buñuelos, brownies, mazapán, bombones, chocolates, tacos de canasta y mermelada. Estos talleres son ideales para quienes buscan aprender recetas con potencial comercial, especialmente en temporadas festivas o eventos locales.

Requisitos para la implementación de los talleres

Se debe de contar con un mínimo de 20 personas inscritas a cada taller.

Disponer de un espacio físico suficiente con acceso a agua potable que permita el desarrollo óptimo de cada actividad

Los talleres se impartiran de lunes a viernes de 10:00 am con duración de 60 a 90 min.

Se debe de contar con mesas de trabajo y utensilios básico de cocina necesarios para la realización de cada práctica.

Además de los cursos de alimentos, también se ofrecen talleres de productos de limpieza como cloro, limpiador tipo fabuloso y suavizante de telas, los cuales se han convertido en alternativas accesibles para emprender desde casa. Asimismo, se impartirán actividades relacionadas con la sustentabilidad, como huertos urbanos, que ayudan a las personas a producir sus propios alimentos y promover prácticas responsables con el medio ambiente.

El gobierno municipal destacó que estos talleres están dirigidos a personas de todas las edades y no requieren experiencia previa, ya que el propósito es que cualquier vecino o vecina pueda aprender desde cero con el acompañamiento de instructores capacitados. Los espacios donde se impartirán los talleres serán centros comunitarios del municipio, lo que permitirá que personas de diferentes colonias puedan asistir sin dificultades de traslado.

Vecinas y vecinos que ya han participado en talleres anteriores compartieron que estas actividades han sido una oportunidad para descubrir talentos, iniciar pequeños negocios y obtener ingresos adicionales. Algunos mencionaron que, gracias a los talleres, han logrado vender productos en tianguis, redes sociales, escuelas y eventos comunitarios, lo que representa un apoyo importante para sus familias.

La Dirección de Bienestar e Inclusión Social reiteró que el Gobierno de Naucalpan seguirá impulsando programas que fomenten el desarrollo social, el trabajo colaborativo y el bienestar de la población. Subrayaron que el objetivo principal es fortalecer la economía local y brindar alternativas reales para que las personas puedan mejorar su calidad de vida.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar las imágenes oficiales del programa, donde se detallan los talleres disponibles, requisitos y fechas de inscripción. También exhortaron a mantenerse atentos a las redes sociales del gobierno municipal para conocer futuras convocatorias. “Aquí gobierna la esperanza, y estos talleres son una muestra de que en Naucalpan seguimos trabajando por el bienestar de todas y todos”, destacaron.

También cualquier interesado en llevar a cabo estos talleres deberán presentar una solicitud por escrito ante la Coordinación de Control de Petriciones dirigida a la C. Liliana Olvera Hernández, Titular de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social.