“Nos protege Satanás y un diputado”, dicen presuntos delincuentes en Coyoacán; legislador responde

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) detuvieron a dos hombres y una mujer en Coyoacán, quienes serían responsables de distintos homicidios y actividades de narcomenudeo en la capital. La operación quedó registrada en fotografías y videos difundidos por el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta en X.

Operativo en Coyoacán: tres detenidos y un altar bajo las escaleras

De acuerdo con C4Jiménez, la intervención ocurrió la noche del martes 18 de noviembre, cuando agentes ingresaron a un domicilio donde operaban los sospechosos. Los detenidos fueron identificados como Fredy Espinoza, Guadalupe Vilchis y José Salas, presuntamente relacionados con la venta de drogas y otros crímenes cometidos en la Ciudad de México.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades encontraron un altar colocado debajo de unas escaleras. En las imágenes se observan ofrendas como comida, bebidas y un pastel, acompañadas de una figura de Satanás, además de referencias a la Muerte en la entrada del domicilio. Este detalle llamó la atención en redes sociales luego de la difusión del material.

SE DECÍAN PROTEGIDOS de un DIPUTADO…y TB DE SATANÁS

Así era el altar al Diablo q tenían dentro de su refugio, estas 3 lacras.

Le ofrecían cerveza, pastel…

Según ellos los protegía Satanas y el diputado @Paulogarciag

Inteligencia d @SSC_CDMX ya los detuvo.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/9glRvRZhqf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 19, 2025

El periodista también compartió un video donde se aprecia la detención de los tres implicados, quienes en medio del operativo aseguraron contar con la “protección” de un diputado de Morena, a quien identificaron como Paulo Emilio García. La declaración fue retomada y cuestionada públicamente.

El legislador respondió de manera inmediata a través de X, negando por completo cualquier vínculo con los capturados. “Absolutamente falso. Pero tomo nota del mensaje que nos manda Alessandra Rojo de la Vega a través de ti. ¡No nos callarán!”, escribió en su comentario.

El día que pedimos la separación del cargo de @mauriciotabe y @AlessandraRdlv por organizar los grupos de choque del 15N se nos lanzan con todo.



Nada nuevo bajo el sol. Mi única queja es la falta de creatividad.



Lo de narcosatánico intergaláctico ya está muy choteado. https://t.co/5xOjsdj20K pic.twitter.com/NoiJbp3ANR — Paulo Emilio García (@Paulogarciag) November 19, 2025

La SSC-CDMX informó que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades delictivas de los detenidos y el contexto en el que se realizaron estas afirmaciones.