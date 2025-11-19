Se inaugura en Texcoco módulo de atención prioritaria de seguridad y protección civil

Con el compromiso de mejorar la seguridad, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y proteger la integridad de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Texcoco inauguró un nuevo Módulo de Atención Prioritaria de Protección Civil y Seguridad Pública en el Pueblo Cooperativo, el cual brindará servicio directo a las comunidades de la zona sur del municipio.

La inauguración fue encabezada por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Yesenia Armas Tobón; el Director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero; el Director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Jesús Emilio Duarte Olivares; así como integrantes del cuerpo de gobierno, directores de distintas áreas y vecinos de la región.

Durante el evento, las autoridades destacaron que este nuevo módulo representa un avance importante en materia de seguridad y atención ciudadana, ya que permitirá acortar significativamente los tiempos de reacción ante cualquier emergencia, desde incendios y accidentes vial hasta situaciones médicas y reportes de seguridad.

El Director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero, agradeció la apertura del espacio, señalando que los elementos ahora contarán con instalaciones dignas para trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año. “Este es un compromiso más que asumimos con la ciudadanía: ofrecer mayor rapidez en la atención y estar más cerca de las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el Subdirector de Protección Civil, Rubén Rafael Mata Delgado, señaló que la rapidez puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en situaciones donde intervienen ambulancias y bomberos. “Entre más cerca estemos, más eficiente puede ser nuestro trabajo”, expresó al agradecer al presidente municipal por fortalecer los servicios de emergencia.

Como parte del evento, la arquitecta Erendira Mendoza Herrera presentó la ficha técnica de la obra. Explicó que se intervinieron 645 metros cuadrados para construir un edificio de dos niveles, además de una explanada de 280 metros cuadrados, rampas, escalinatas, instalaciones eléctricas e hidráulicas y un biodigestor. La inversión total fue de 3 millones 698 mil 924.15 pesos.

Al tomar la palabra, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez explicó que este módulo funcionará de manera compartida entre Seguridad Pública y Protección Civil. Destacó que Texcoco ha logrado disminuir los índices delictivos gracias al trabajo coordinado con autoridades estatales y federales, así como a la estrategia del mando unificado. También mencionó que en las mesas de seguridad se trabaja de manera directa con la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos para reforzar la prevención de este delito.

“Este módulo es una herramienta más que nos ayuda a reforzar la proximidad con la ciudadanía y garantizar una atención inmediata ante cualquier emergencia”, señaló el alcalde, quien aseguró que el módulo operará en coordinación con el C4 municipal para ofrecer respuestas rápidas y eficientes.

Finalmente, Nazario Gutiérrez reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad pública mediante acciones coordinadas y cercanas a la gente. “Seguiremos trabajando desde la presidencia municipal para garantizar la tranquilidad de todas y todos”, concluyó ante las vecinas y vecinos presentes.