Tlalnepantla conmemora a las víctimas de la explosión de San Juanico

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla llevó a cabo este 19 de noviembre la ceremonia conmemorativa para recordar a las víctimas de la explosión ocurrida en San Juanico en 1984, uno de los sucesos más trágicos en la historia del Estado de México. El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la guardia de honor junto a autoridades locales, familiares y vecinos que año con año mantienen viva la memoria de quienes perdieron la vida en aquel incidente.

La explosión de San Juanico, registrada el 19 de noviembre de 1984, fue provocada por una serie de fugas y detonaciones en instalaciones de almacenamiento de gas. El siniestro generó enormes bolas de fuego conocidas como “explosiones BLEVE” que devastaron viviendas, calles y comercios. Las cifras oficiales reportan cientos de personas fallecidas y miles de heridos, además de la destrucción total de varias colonias aledañas. Este episodio marcó profundamente la historia de Tlalnepantla y dejó lecciones importantes sobre seguridad, prevención y manejo de sustancias peligrosas.

Durante la ceremonia, el alcalde Raciel Pérez Cruz destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y honrar a las familias que resultaron afectadas. Señaló que recordar la tragedia no solo es un acto de respeto, sino también una oportunidad para reforzar las acciones municipales que buscan prevenir riesgos y proteger la integridad de las comunidades. “San Juanico es un símbolo de dolor, pero también de unidad y fuerza. Aquí, nuestras familias demostraron que pueden levantarse incluso ante la peor adversidad”, expresó.

En el evento, autoridades municipales colocaron una ofrenda floral y realizaron un minuto de silencio. Vecinas y vecinos compartieron testimonios y agradecieron que, pese al paso de los años, la administración municipal continúe realizando este acto de memoria. Varias personas comentaron que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido para evitar que hechos así se repitan.

El gobierno local reafirmó que seguirá trabajando en programas de protección civil, capacitación comunitaria y revisión de instalaciones estratégicas para reducir riesgos. Destacaron que la prevención es la mejor herramienta para cuidar a la población y que una tragedia como la de San Juanico jamás debe quedar en el olvido.

Además, durante la ceremonia se compartió el mensaje institucional “Siempre en la memoria, unidad y fuerza”, con el cual el Ayuntamiento recordó que Tlalnepantla es un municipio que honra su historia, reconoce sus heridas y camina unido hacia adelante.

La jornada concluyó con la participación de servidores públicos, representantes vecinales y habitantes que acudieron a rendir homenaje. Las autoridades reiteraron que este tipo de actos seguirán realizándose cada año como muestra de respeto y compromiso con todas las víctimas.