ÁO celebra logros en seguridad durante gestión de López Casarín

Alcalde Javier López Casarín

La policía adscrita a la alcaldía Álvaro Obregón destaca por tener la mejor evaluación en eficiencia policial en la Ciudad de México, esto, según los indicadores de desempeño que elabora la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Humberto González, director general de la alcaldía, destacó que el reporte más reciente señala que, durante los primeros nueve meses de este año, se detuvieron a 410 presuntos delincuentes, además de que hubo 327 remisiones por diferentes faltas.

Gonzáles destacó que dichos resultados reflejan el avance obtenido con la Estrategia Integral de Seguridad 360 implementada por el alcalde, Javier López Casarín.

Añadió que además se realiza un trabajo de coordinación interinstitucional con la SSC, la Fiscalía de Justicia de la CDMX y la Guardia Nacional, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos y garantizar mayor seguridad a la población.

“El reconocimiento a la eficiencia policial de la demarcación se sustenta en la atención de intervenciones relevantes, la ejecución de operativos conjuntos y la contención de situaciones de riesgo”.

También celebró que durante la administración de López Casarín se sumaron 125 patrullas nuevas al parque vehicular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

Las unidades se destinaron a los distintos sectores de la demarcación con el propósito de mejorar la cobertura territorial y disminuir los tiempos de respuesta en la atención a llamados de emergencia.

“Con estas acciones, el Gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón reitera su compromiso de garantizar comunidades seguras para las y los obregonenses”, concluyó.