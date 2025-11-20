Cae el “Tío” de la Anti Unión Tepito

Detenido Jonathan Fuentes "El Tío". (SSC)

Fue detenido Jonathan Fuentes Alonso, alias “El Tío”, integrante del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”.

“El Tío” es hermano de un sujeto conocido como “El Preciso”, que operan en la zona centro de la Ciudad de México, dedicados al narcomenudeo, secuestro, extorsión y homicidio de integrantes de grupos antagónicos, así como de colaboradores a quienes acusan de traicionarlos.

Este sujeto sería responsable del homicidio Jesús Israel Pasarán Moreno de 32 años, alias “El Chuy”, ocurrido el 24 de junio de 2024 en la calle Hortelanos #79, en la colonia Morelos, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Al momento de su captura, este hombre manipulaba bolsas con droga en la colonia Morelos, en el cruce de las calles Mineros y Alfarería.

“El Tío” tenía en su poder más de 100 bolsas de plástico con marihuana.

También le decomisaron 30 envoltorios de papel con cocaína, 30 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo y un teléfono celular.