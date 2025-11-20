Clausuran verificentro en GAM tras detectarse cobro irregular

Verificentro GM-02 es suspendido por presunto cobro indebido

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México aplicó una clausura temporal total al Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares GM-02, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, por incumplir el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en materia de verificación vehicular.

La dependencia informó que, durante una visita realizada por la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, se verificó que el personal del establecimiento solicitó a una usuaria el pago de 300 pesos para obtener una constancia aprobatoria de verificación, cantidad que fue cobrada en el área de caja.

De acuerdo con la autoridad, el personal de los verificentros no debe solicitar ni recibir pagos distintos a las tarifas autorizadas.

Sedema recordó que las tarifas oficiales para el servicio de verificación son de 738 pesos para hologramas 00, 0, 1 y 2; 263 pesos para reposición de certificado; un peso por copia; 655 pesos por la inspección físico-mecánica; 2,048 pesos por validación vehicular; y que el holograma Exento no tiene costo.

Además, cuando un vehículo buscó verificar en segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo o siguientes intentos tras un rechazo, el trámite es gratuito siempre que se realice en el mismo centro.

La Secretaría señaló que el cobro detectado no corresponde a una tarifa autorizada, por lo que aplicó la medida de seguridad de clausura temporal total prevista en el artículo 23, fracción III, del Reglamento de Verificación Vehicular. La sanción se mantendrá vigente hasta que concluya el procedimiento administrativo correspondiente.