Día de la Virgen 2025: ¿Quiénes descansarán este 12 de diciembre en México?

12 de diciembre La Ley Federal del Trabajo no lo contempla como un día de descanso oficial, pero hay quienes sí tendrán su puente este fin de semana.

Entre los mexicanos y mexicanas que profesan la religión católica, el 12 de diciembre es un día especial debido a que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe.

Cada año, en esta fecha, miles de personas dentro y alrededor del país se movilizan rumbo a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero para honrar la imagen.

En razón a esta conmemoración católica, muchas personas podrían pensar que el 12 de diciembre se trata de un día feriado oficial, no obstante, la Ley Federal del Trabajo no lo considera de tal modo.

Aún así, existen quienes sí tendrán descanso el viernes 12 de diciembre dque se aproxima este 2025; te contamos quiénes serán los afortunados y afortunadas.

¿Quiénes descansarán el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre del año presente caerá el día viernes, lo que ha levantado las dudad (y esperanzas) de la ciudadanía por saber si será un día de descanso a pesar de que éste no sea obligatorio conforme a la ley.

Por ejemplo, a pesar de que los estudiantes de educación básica son quienes desean un buen descanso de puente, el calendario escolar de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) no marca la suspensión de clases este viernes 12 de diciembre.

No obstante, el calendario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sí contempla el descanso para este 12 de diciembre, lo cual ya ha sucedido en años anteriores para prevenir los riesgos de trayecto en sus estudiantes.

¿Los bancos cerrarán el 12 de diciembre?

Otro grupo afortunado que obtendrá su puente este fin de semana, son los empleados de la Asociación Bancaria de México, pero no por una cuestión de prevenir trayectos ni tampoco porque sean específicamente creyentes de la imagen divina.

La razón de descanso oficial para las sucursales bancarias se debe a que cada 12 de diciembre se celebra el Día del Empleado Bancario.

Esta fecha está marcada como día inhábil para el sector financiero en el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

A pesar de que las sucursales físicas no operarán, los servicios de cajeros automáticos, operaciones en línea y la banca telefónica para consultas se mantienen el día 12 de diciembre sin ninguna intervención.