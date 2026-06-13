Firman convenio Edomex e Instituto Nacional de Ecología para atender desafíos ambientales

Convenio Edomex - Instituto Nacional de Ecología

El gobierno del Estado de México informó la firma del convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para desarrollar proyectos técnicos y científicos que contribuyan a atender los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta la entidad.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), explicó que esta alianza permitirá la construcción de una agenda conjunta de trabajo enfocada en mitigación y adaptación al cambio climático, transición energética, energías renovables, economía circular, gestión integral del agua, educación ambiental y soluciones basadas en la naturaleza.

Por consiguiente, ambas instituciones intercambiarán información especializada y desarrollarán herramientas técnicas que contribuyan a mejorar la planeación y la toma de decisiones en materia ambiental, con el objetivo de generar beneficios para la población.

La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, resaltó que esta colaboración permitirá convertir el conocimiento técnico y científico en acciones orientadas a atender los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asimismo, Rubio Arronis señaló que la entidad enfrenta importantes retos ambientales derivados de su crecimiento poblacional, dinámica territorial y actividad económica, por lo que la coordinación entre instituciones resulta fundamental para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.

Finalmente, el director general del INECC, aseguró que esta acción representa la voluntad de ambas instituciones para trabajar de manera coordinada y traducir el conocimiento técnico-científico en políticas públicas que beneficien a la población, al territorio y al medio ambiente.

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