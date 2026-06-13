Van 82 conductores llevados al “Torito” en los primeros dos días mundialistas

Mundial Pruebas de alcoholemia. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol”, entre el 11 y el 12 de junio llevó a 82 conductores superaron el límite permitido al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”.

En ese periodo, se realizaron 13 mil 566 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 271 pruebas de alcoholemia (aire espirado); 81 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Además, entre las acciones preventivas, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron 664 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.