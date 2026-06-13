PAN CDMX solicitará información sobre pendientes de transporte público ante operación parcial por Mundial

Línea 2 del Metro CDMX con cierres. Miles de usuarios que se desplazan hacia el Centro Histórico enfrentarán restricciones en el servicio del Metro. (Moisés Pablo Nava)

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, exigió a la Secretaría de Movilidad agilizar las intervenciones en los distintos sistemas de transporte y garantizar el servicio al 100 por ciento del transporte público, ante su operación parcial durante el Mundial de futbol.

“El Mundial rebasó a la Ciudad desde el día de la inauguración: estaciones del Metro cerradas, bloqueos policiacos en zonas aledañas y caos vial y peatonal. Por ejemplo, no se permitió el acceso al Tren Ligero a usuarios sin boleto para el evento. ¿Y qué pasa con quienes trabajan o tienen una urgencia médica?”, cuestionó.

Además recordó que permanecen cerradas algunas estaciones del Metro que son clave como Pino Suárez, Bellas Artes, Allende, Chabacano, San Antonio Abad, Viaducto, Ermita, Xola, entre otras; cuyos motivos van desde manifestaciones hasta obras y mantenimiento sin información clara a la ciudadanía.

“El Metro avanza lento, con obras en varias estaciones de Línea 2, retrasos constantes y percances que golpean directamente al usuario. La Línea 1 ayer estuvo saturada. Así arranca la movilidad en plena justa mundialista”, señaló.

La dirigencia panista ha denunciado de forma reiterada estas fallas junto con el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, mediante exhortos para regularizar el servicio. Si bien existen causas externas como objetos en las vías, la presidenta del PAN subrayó que son inadmisibles las ineficiencias por falta de mantenimiento, materiales de baja calidad o la falta de previsión ante lluvias.

“El Congreso aprobó presupuesto para robustecer Metro y Tren Ligero. No puede haber costo humano ni dinero perdido por mala administración”, enfatizó.

La presidenta del PAN CDMX también señaló las afectaciones por horas en el sur de la capital, donde el servicio del Tren Ligero sobre Tlalpan operó de forma intermitente por labores de limpieza tras manifestaciones.

“El Gobierno no atiende demandas legítimas y obliga a la ciudadanía a manifestarse. Eso colapsa la movilidad. A esto se suman obras inconclusas, incapacidad de diálogo con colectivos y deficiencias estructurales en el transporte”, concluyó.

El diputado local Raúl Torres, destacó que la movilidad no solo se ha visto afectada por el transporte público, sino también con las lluvias, sobre todo en la zona sur de la capital.