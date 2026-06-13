Rehabilitan Deportivo San Fernando para fortalecer la práctica deportiva en Huixquilucan

Deportivo San Fernando en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, encabezó la entrega de la rehabilitación integral del Deportivo San Fernando, ubicado en la colonia del mismo nombre, cuyo objetivo es fomentar la actividad física y ofrecer espacios dignos para la convivencia familiar.

Contreras detalló que estas acciones buscan seguir impulsando el deporte entre niñas, niños y jóvenes, mediante instalaciones que cuenten con las condiciones adecuadas para la práctica de diversas disciplinas.

La alcaldesa explicó que la renovación contempló la rehabilitación total de las canchas de futbol y basquetbol, además del reacondicionamiento del gimnasio de barras para calistenia. También se llevaron a cabo trabajos de mejora en los módulos sanitarios, las gradas, la caseta de vigilancia y el módulo de abarrotes, entre otros espacios.

Romina Contreras indicó que estas obras permitirán que los habitantes de la zona cuenten con un sitio seguro y funcional para realizar actividades deportivas y recreativas, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de la comunidad.

El gobierno municipal puntualizó que buscan fortalecer la infraestructura deportiva y promover hábitos saludables entre la población, al tiempo que genera espacios de encuentro y sana convivencia para la población.

La Crónica de Hoy 2026