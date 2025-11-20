Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 2 hoy?

El Metro de la Ciudad de México enfrenta hoy varias afectaciones en la Línea 2 El Metro de la Ciudad de México enfrenta hoy varias afectaciones en la Línea 2

El Metro de la Ciudad de México enfrenta hoy varias afectaciones en la Línea 2 por el desfile cívico-militar del aniversario de la Revolución Mexicana, así como por una marcha organizada por la “Generación Z”. Además, se ha recordado otro incidente grave ocurrido en esta misma línea en la estación Villa de Cortés, donde una persona se arrojó a las vías.

Cierres y demoras por desfile y marcha

Varias estaciones de la Línea 2 estaban cerradas temporalmente hoy para permitir el paso seguro del desfile y la manifestación.

Zócalo / Tenochtitlán

• Allende

• Pino Suárez

• Hidalgo

• Revolución

• San Antonio Abad

Incidente en Villa de Cortés: persona se arroja a las vías

Usuarios fueron desalojados de la estación Villa de Cortés, en Línea 2 del Metro de CDMX, luego de que una persona perdió la vida en las vías; autoridades realizaron el retiro del cuerpo y cerraron momentáneamente el servicio.

El Metro de la Ciudad de México lanzó un comunicado en sus redes sociales debido a que varios usuarios reportaron retrasos en la Línea 2, específicamente en la estación Villa de Cortés, donde mencionaron que el servicio se detuvo debido a una persona que se lanzó a las vías.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 21, 2025

Por las maniobras de rescate suspendieron el servicio por varios minutos afectando la circulación alrededor de las 19:00 horas de la tarde, esto luego de que varías estaciones estuvieran cerradas derivado del Desfile del 20 de noviembre y la marcha organizada de la Generación Z.