Sismo hoy en Naucalpan, Estado de México: ¿de cuánto fue el temblor?

El Servicio Sismologico Nacional reporta leve movimiento en Naucalpan

La tarde de este jueves 20 de noviembre de 2025, habitantes de Naucalpan, en el Estado de México, reportaron la percepción de varios movimientos telúricos que también se sintieron en zonas del poniente de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, se trató de tres microsismos registrados en un lapso de menos de diez minutos.

Tres movimientos, uno tras otro

El primer microsismo ocurrió a las 16:36 horas, con magnitud 2.3 y una profundidad aproximada de 1 kilómetro. Minutos después, a las 16:43:55, se registró un segundo evento de magnitud 2.5, el más fuerte de la secuencia. Finalmente, a las 16:45:37, un tercer microsismo de 1.6 cerró la actividad sísmica.

Debido a que los tres sismos fueron muy superficiales, pudieron sentirse con intensidad en diversas colonias del municipio, así como en alcaldías como Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en la capital del país.

Sin daños ni alerta sísmica

A pesar de la percepción entre la población, las autoridades informaron que no se reportaron daños ni personas lesionadas. La Alerta Sísmica no se activó, ya que los movimientos no cumplen con los parámetros necesarios para su emisión, los cuales requieren magnitudes mayores y epicentros ubicados en zonas de subducción.

Especialistas han señalado que Naucalpan forma parte de una región donde los microsismos ocurren de manera ocasional debido a fallas locales y a la geología del Valle de México. Aunque estos eventos generan alarma por su brusquedad, suelen ser de baja magnitud y no representan riesgo mayor.

Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma y a consultar únicamente los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y de autoridades locales para evitar la difusión de información falsa o imprecisa.