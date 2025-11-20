Solicita PAN que IECM continúe proceso iniciado por denuncia contra diputados de Morena

PAN CDMX presenta queja ante el IECM contra diputados de Morena por presunta violencia política de género

Un día después de que la diputada local del PAN, Laura Álvarez, presentara una denuncia por presunta violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la dirigencia del PAN capitalino pidió a la autoridad electoral no cerrar el caso y continuar el proceso correspondiente.

La denuncia, presentada ayer, señala a los legisladores de Morena Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo Obregón por supuestas expresiones y publicaciones difundidas en redes sociales y en el Congreso local que, según la legisladora panista, afectarían su trayectoria y tendrían un contenido de carácter discriminatorio.

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, llamó al IECM a revisar los hechos expuestos en la queja y a garantizar que se atienda conforme a los procedimientos previstos.

Sostuvo que la dirigencia respalda a la legisladora y recordó que, de confirmarse la conducta denunciada, podrían aplicarse medidas cautelares y sanciones previstas en la normativa vigente, incluida la inscripción en el Registro de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.

Álvarez señaló que la denuncia busca que se retiren las publicaciones que considera ofensivas, así como la reparación del daño y sanciones que eviten la reiteración de este tipo de actos. La diputada expuso que su trayectoria en el servicio público supera dos décadas y que su labor legislativa se ha centrado en temas de niñez, mercados públicos y prevención de la violencia política contra las mujeres.

La panista también cuestionó que una de las legisladoras señaladas presida la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino. En el caso del diputado Romo, afirmó que existe un historial de señalamientos en su trato hacia mujeres, lo cual forma parte de los argumentos incluidos en la denuncia.

El IECM deberá determinar en los próximos días los pasos a seguir dentro del procedimiento iniciado ayer a partir de la queja presentada por Álvarez.