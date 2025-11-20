Tlalnepantla celebra con gran desfile el 115° Aniversario de la Revolución Mexicana

El municipio de Tlalnepantla de Baz conmemoró este 20 de noviembre el 115° Aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico que reunió a más de 2 mil personas y 21 vehículos en Tlalnepantla Oriente. El evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, quien destacó la importancia de fortalecer los valores cívicos y el sentido de identidad entre las y los habitantes.

Desde temprana hora, familias, estudiantes, trabajadores municipales y diversas agrupaciones se dieron cita para participar o presenciar el recorrido, que avanzó por las principales calles de la zona oriente. Niñas, niños, jóvenes, docentes y voluntarios formaron contingentes que mostraron disciplina, organización y entusiasmo, recordando uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de México.

El presidente Raciel Pérez Cruz señaló que este tipo de actividades no solo buscan celebrar una fecha histórica, sino también reforzar el vínculo comunitario y promover el orgullo nacional. Destacó que en “Nuestra Ciudad” se trabaja constantemente para recuperar y fortalecer la participación social, especialmente en eventos que acercan a las familias y fomentan la identidad mexicana.

Durante el desfile, se pudieron observar representaciones alusivas a héroes revolucionarios, cuadros escénicos, trajes típicos, escoltas, bandas de guerra y agrupaciones deportivas. También participaron vehículos oficiales y unidades decoradas para la ocasión, lo que dio un toque especial a la conmemoración. Vecinas y vecinos de colonias como San Juan Ixhuatepec, Constitución de 1917, Dr. Jorge Jiménez Cantú, El Rosario y La Laguna se sumaron como espectadores para apreciar el paso de los contingentes.

El ambiente fue festivo y familiar, con música, aplausos y muestras de orgullo por las raíces mexicanas. Madres y padres celebraron ver a sus hijos participando en actividades culturales, mientras que personas mayores recordaron con emoción la importancia de mantener viva la memoria histórica del país. Autoridades municipales señalaron que uno de los objetivos de este desfile es que las nuevas generaciones entiendan el valor de la Revolución Mexicana y el impacto que tuvo en la construcción de los derechos y libertades actuales.

El operativo de seguridad y movilidad se llevó a cabo sin contratiempos. Elementos de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil resguardaron la zona para garantizar que el recorrido se desarrollara de forma ordenada y segura para todas y todos. También se instaló un apoyo médico preventivo, aunque no se reportaron incidentes.

Para Tlalnepantla, esta celebración simboliza unidad, identidad y compromiso con la historia nacional. El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando actividades cívicas, educativas y culturales que permitan fortalecer el tejido social y promover la participación ciudadana.

Al finalizar el desfile, el presidente Raciel Pérez Cruz agradeció la participación de escuelas, organizaciones civiles, trabajadores municipales y familias que hicieron posible este gran evento. Reafirmó que el municipio seguirá promoviendo espacios donde se celebre la cultura, la historia y el amor por México.