Tlalnepantla ofrece descuento del 50% en pago de agua

Gobierno de Tlanepantla apoya a los más vulnerables con el cobro del impuesto del agua potable

Impuestos — El gobierno de Tlalnepantla, a través de su Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ha puesto en marcha una campaña de descuentos dirigida a apoyar la economía de los sectores más vulnerables de la población. La iniciativa busca facilitar que los usuarios con adeudos puedan regularizar su situación ante el organismo operador.

El programa, impulsado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, ofrece una bonificación del 50 por ciento en el pago del servicio de agua potable. El director general del organismo, Alberto Valdés Rodríguez, explicó que este beneficio está diseñado para usuarios domésticos de escasos recursos que tengan adeudos del ejercicio fiscal 2024 o de años anteriores.

“Este apoyo incluye también los accesorios legales que se hayan generado por la falta de pago del servicio”, precisó Valdés Rodríguez. La campaña permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del presente año, dando a los beneficiarios un amplio periodo para acogerse a este estímulo fiscal.

El programa está dirigido específicamente a grupos vulnerables como pensionados, jubilados, personas con discapacidad, adultos mayores, viudos y madres solteras sin ingresos fijos. También aplica para personas cuya percepción diaria no exceda dos salarios mínimos generales vigentes y para aquellos liberados por amnistía estatal.

Entre los requisitos que deberán presentar los interesados se encuentran identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, recibo de agua y documentación que acredite su situación socioeconómica o su pertenencia a alguno de los grupos vulnerables contemplados en la convocatoria.

Para facilitar el acceso a la información y trámites, el organismo ha habilitado varias sedes de atención. La oficina central, ubicada en la calle Riva Palacio número 8 en Tlalnepantla Centro, atiende de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Adicionalmente, los ciudadanos podrán acudir a las receptorías situadas en el centro comercial Mundo E, en San Lucas Tepetlacalco; en la calle Guillermo Prieto número 25, en San Juan Ixhuatepec; en la oficina Caracoles de la colonia Doctor Jorge Jiménez Cantú; y en la unidad de atención en La Presa, colonia Lázaro Cárdenas.

El director general hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse al corriente en sus pagos, destacando que “su contribución es fundamental para enfrentar la crisis hídrica y modernizar la infraestructura hidráulica”, lo que permitirá llevar el vital líquido a todas las comunidades del municipio.

