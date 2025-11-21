Caen “Miguelón”, “Loco” y “Rossi”, líderes narcomenudistas de Iztapalapa

Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSC)

Fue detenido Miguel Ángel Hernández Regalado, alias “Miguelon”, Israel Hernández Regalado, alias “El Loco”, y Oscar Uriel Hernández Rodríguez, alias “El Rossi”, líderes de una célula delictiva de narcomenudistas que opera en la alcaldía Iztapalapa.

Las acciones policiales se llevaron a cabo en domicilios identificados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas, donde posiblemente se resguardaba y comercializaba la droga.

El primer cateo se ejecutó en un domicilio localizado en la calle 1 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, de la alcaldía Iztapalapa, donde los uniformados aseguraron 80 dosis de metanfetamina, 200 dosis de cocaína, igual número de marihuana, un arma de fuego, un cargador, cinco cartuchos útiles y un equipo telefónico.

El segundo y tercer mandamiento judicial se realizó en inmuebles localizados en la calle Sauco, de la colonia La Draga, en la alcaldía Tláhuac, y en la calle Durazno, de la colonia San Juan Xalpa, de la alcaldía Iztapalapa, respectivamente, en ambos inmuebles se aseguraron 295 dosis de metanfetamina, 221 dosis de cocaína y 422 dosis de marihuana.

“El Miguelón” tiene tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en los años 2011, 2022 y en este 2025.

Asimismo, en la indagatoria se pudo saber que “El Rossi” tiene una estancia por el delito de despojo en el año 2021.

Además, otro de los sujetos tiene un ingreso este año por Delitos contra la salud y la mujer cuenta con una estancia también este año por quebrantamiento de sellos y la fémina de 25 años tiene un ingreso por delitos contra la salud en este año.