Detienen a Isidro Pastor, exdirigente del PRI en el Edomex: ¿De qué se le acusa?

Isidro Pastor Medrano, exdirigente estatal del PRI

Isidro Pastor Medrano, exdirigente estatal del PRI en el Estado de México, fue detenido este viernes en pleno centro de Toluca, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La aprehensión ocurrió mientras el también exfuncionario se desplazaba en su vehículo, según información difundida por Latinus.

La investigación federal señala que Pastor adquirió en 2013 un inmueble valuado en más de 70 millones de pesos y recibió depósitos bancarios de origen no acreditado. Estos elementos llevaron a que la Fiscalía General de la República cumplimentara la orden de aprehensión en su contra.

Trayectoria política del exdirigente priista

Durante el gobierno de Arturo Montiel, Pastor Medrano se desempeñó como diputado local y como dirigente estatal del PRI. Más tarde, se integró al gabinete de Eruviel Ávila, donde fungió como secretario de Desarrollo Metropolitano y posteriormente como secretario de Movilidad.

En 2017, buscó competir como candidato independiente a la gubernatura mexiquense, aunque su aspiración no prosperó y la elección fue ganada por Alfredo del Mazo.

El nombre de Pastor volvió a aparecer en espacios públicos este año, cuando asistió en septiembre al cumpleaños de Arturo Ruiz Ángeles, secretario general de la Confederación Mexicana Sindical, evento que lo regresó al foco mediático antes de su detención.