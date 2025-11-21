Detuvieron “El Jimmy”, líder sindical y regidor del Partido Verde en Chalco

Líderes sindicales implicados en extorsiones y violencia en el Valle de México

Christian Jesús Castillo Grimaldo, conocido como El Jimmy, y Guillermo Fragoso Báez, apodado El Jefe, encabezan el Sindicato 22 de Octubre, una organización señalada por extorsiones y agresiones contra trabajadores. Además, se les relaciona con la masacre ocurrida la madrugada del 27 de abril en la planta cementera de Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, un ataque que dejó ocho personas muertas y once lesionadas.

Ambos individuos fueron expulsados en 2020 de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), también llamada Sindicato Libertad. Su salida se debió a las conductas violentas que mantenían en contra de obreros y comerciantes ligados a esa agrupación.

Expansión del Sindicato 22 de Octubre

Luego de ser separados de la CLTM, los dos fundaron el Sindicato 22 de Octubre. A través de esta nueva organización comenzaron a extorsionar a transportistas, empleados y comerciantes en distintas zonas del Valle de México, a quienes intimidaban y golpeaban cuando se negaban a pagar las cuotas impuestas o incumplían con los cobros periódicos exigidos por sus dirigentes.

Investigaciones realizadas por autoridades del Estado de México indican que estos líderes sindicales estarían implicados en el violento ataque a la cooperativa Cruz Azul en Tula. Presuntamente, habrían movilizado a más de 200 hombres para causar daños, agredir y asesinar a trabajadores con el objetivo de tomar el control de la planta cementera.

El Sindicato 22 de Octubre mantiene presencia en municipios como Ixtapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco, Valle de Chalco, Los Reyes y San Vicente Chicoloapan, además de operar en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. En estas zonas, se dedicarían a cobrar cuotas por la distribución de agua y gas LP mediante pipas.