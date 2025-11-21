Ecatepec inicia Operativo Tianguis Navideño con el respaldo de fuerzas federales

Del 20 de noviembre al 6 de enero, se desplegarán cerca de mil elementos de la policía municipal, estatal, Marina, Sedena y Guardia Nacional como parte de esta medida.

Del 20 de noviembre al 6 de enero, se tiene contemplado el despliegue de cerca de mil elementos de la policía municipal, estatal, Marina, Sedena y Guardia Nacional, instancias que conjuntarán esfuerzos en 75 puntos de venta de la localidad para garantizar la seguridad de miles de personas que se congregan con el ánimo de las compras de la temporada navideña.

El operativo se lleva a cabo con el auxilio de patrullajes de proximidad social del Grupo de Operaciones Especiales y Motopatrullas, los cuales hacen recorridos por los accesos y salidas de los bazares a fin de evitar la propagación de delitos como robo a transeúnte, de vehículo, así como incidentes violentos dentro y fuera de los mismos establecimientos, en aras de salvaguardar el orden y tranquilidad de la gente.

La presencia de fuerzas armadas será clave en el buen desarrollo de los festejos por Navidad y Año Nuevo,

En esta serie de medidas también tomará parte la Fuerza de Tarea Marina, la Sedena y la Guardia Nacional con el propósito de inhibir aquellos delitos de alto impacto, en particular en aquellos locales que impliquen mayor afluencia de personas o que estén situados en colonias de alta incidencia delictiva.

Refuorzarán la seguridad durante la temporada decembrina

El operativo Tianguis Navideño busca fijar una estrecha coordinación entre corporaciones de los tres niveles gubernamentales encaminada a la activación del Código Rojo en caso de emergencia y la manutención del monitoreo con cámaras de vigilancia desde el Centro de Mando.

Así, los comerciantes tendrán que cumplir con medidas de seguridad como tomas de luz adecuadas, disponer de bajadas del servicio de energía eléctrica, tratar de no afectar vialidades principales, así como dejar libres bocacalles o esquinas de cruces, despejar banquetas y no irrumpir con la infraestructura pública.