El Metro realizará maniobras para reposicionar una trabe en la vía de enlace de Oceanía

El Sistema de Transporte Colectivo informó que durante la noche del sábado 22 de noviembre y las primeras horas del domingo 23 se llevará a cabo el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado que conecta las estaciones Oceanía de la Línea B y de la Línea 5, ubicado en el cruce de Circuito Interior y avenida Oceanía.

Las labores forman parte de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías en el tramo elevado de la Línea B.

La trabe que será intervenida mide 24 metros de longitud y pesa alrededor de 110 toneladas. Para la maniobra se utilizarán dos grúas de alto tonelaje que serán colocadas sobre Circuito Interior.

El Metro señaló que esta estructura pertenece a la vía de enlace empleada únicamente para el movimiento de trenes en vacío hacia talleres de mantenimiento, por lo que no es utilizada en el servicio a pasajeros y no representa riesgo ni afectación para las personas usuarias. La red operará con normalidad el domingo 23 a partir de las 7:00 horas.

Para permitir el uso de grúas y el desarrollo seguro de los trabajos, en coordinación con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se realizará un cierre a la circulación en los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a partir de las 23:00 horas del sábado y hasta las 6:00 horas del domingo.

El corte iniciará a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los automovilistas deberán seguir las indicaciones de los oficiales para incorporarse a los carriles laterales, avanzar hacia La Raza y utilizar avenida 608 para retornar en el distribuidor vial cercano a la estación Deportivo Oceanía, desde donde podrán reincorporarse al Circuito Interior.

Las autoridades solicitaron comprensión a las personas conductoras y pidieron atender las señalizaciones en la zona para evitar incidentes viales. Como rutas alternativas recomendaron utilizar Eje 3 Norte, avenida 602, Anillo Periférico, calzada Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente.